Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο

Όσα είπε για τη θεατρική επιστροφή του ηθοποιού

17.10.25 , 19:17 Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο
17.10.25 , 18:27 «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με αφόπλισε, ήξερε πώς να φερθεί»
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στην εκπομπή Το Πρωινό ήταν η Χριστίνα Πολίτη το πρωί της Παρασκευής, όπου έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή. 

Κώστας Σπυρόπουλος: Με νέο look σε βραδινή έξοδο με τη Χριστίνα Πολίτη

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο. «Δεν μπορώ να χαλάσω την αποκλειστικότητα του κυρίου Πάνου Κατσαρίδη για την επιστροφή του Κώστα Σπυρόπουλου στο θέατρο. Είμαστε εννιά χρόνια μαζί. Είναι η μακροβιότερη σχέση μου. Νομίζω τώρα πάει να κάνει το ρεκόρ», ανέφερε αρχικά.

Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο

Στη συνέχεια, ο Πάνος Κατσαρίδης αποκάλυψε πως ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός θα επιστρέψει στο θέατρο μετά από πέντε χρόνια απουσίας με την παράσταση Toc Toc, η οποία στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. 

Χριστίνα Πολίτη: Η βόλτα στην Ακρόπολη μετά την περιπέτεια με τον κορωνοϊό

Η εν λόγω παράσταση θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Βρετάνια και η πρεμιέρα θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο πλευρό του Κώστα Σπυρόπουλου θα είναι ο Μιχάλης Μητρούσης κι η Μαρία Γεωργιάδου.

Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο

«Πλέον δεν ασχολούμαι καθόλου με το θέατρο, θέλω να είμαι μόνο θεατής. Πλέον πολύ λιγότερο ασχολούμαι. Έχει αγωνία ο Κώστας που θα επιστρέψει στο θέατρο. Θέλει να είναι ακόμα καλύτερο από παλιά αυτό το έργο. Κάτι ετοιμάζει να κάνει πάλι με την εμφάνιση, δεν ξέρω, δεν θέλω να μπλεχτώ», πρόσθεσε η Χριστίνα Πολίτη για τη θεατρική επιστροφή του συντρόφου της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
