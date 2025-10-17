Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο

Καλεσμένη στην εκπομπή Το Πρωινό ήταν η Χριστίνα Πολίτη το πρωί της Παρασκευής, όπου έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο. «Δεν μπορώ να χαλάσω την αποκλειστικότητα του κυρίου Πάνου Κατσαρίδη για την επιστροφή του Κώστα Σπυρόπουλου στο θέατρο. Είμαστε εννιά χρόνια μαζί. Είναι η μακροβιότερη σχέση μου. Νομίζω τώρα πάει να κάνει το ρεκόρ», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Κατσαρίδης αποκάλυψε πως ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός θα επιστρέψει στο θέατρο μετά από πέντε χρόνια απουσίας με την παράσταση Toc Toc, η οποία στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

Η εν λόγω παράσταση θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Βρετάνια και η πρεμιέρα θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο πλευρό του Κώστα Σπυρόπουλου θα είναι ο Μιχάλης Μητρούσης κι η Μαρία Γεωργιάδου.

«Πλέον δεν ασχολούμαι καθόλου με το θέατρο, θέλω να είμαι μόνο θεατής. Πλέον πολύ λιγότερο ασχολούμαι. Έχει αγωνία ο Κώστας που θα επιστρέψει στο θέατρο. Θέλει να είναι ακόμα καλύτερο από παλιά αυτό το έργο. Κάτι ετοιμάζει να κάνει πάλι με την εμφάνιση, δεν ξέρω, δεν θέλω να μπλεχτώ», πρόσθεσε η Χριστίνα Πολίτη για τη θεατρική επιστροφή του συντρόφου της.