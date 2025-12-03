Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακώς στο Λονδίνο - Η βόλτα στο Hyde Park

Στο Λονδίνο ταξίδεψε η Δούκισσα Νομικού με την οικογένειά της πριν λίγες μέρες, όπως και πέρυσι τέτοια εποχή.
Δούκισσα Νομικού: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα παιδιά της
Tην αποκάλυψη έκανε η ίδια, δημοσιεύοντας ένα carousel φωτογραφιών, με τη λεζάντα: «A day well spent».
Eιδικότερα, το μοντέλο και επιχειρηματίας ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την οικογενειακή βόλτα στο Hyde Park Winter Wonderland.
Στα στιγμιότυπα διακρίνεται ο σύζυγός της, Δημήτρης Θεοδωρίδης, καθώς και τα δύο τους παιδιά, Σάββας και Αναστασία.
Νομικού: «Δε θα επιστρέψω στην τηλεόραση. Η μητρότητα με έχει αλλάξει»
H παρουσιάστρια είχε πάλι επισκεφθεί το Λονδίνο με τα παιδιά της, στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.
Η οικογένεια επιλέγει να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό με τα παιδιά. Τον Φεβρουάριο 2025, η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε στη Γερμανία μαζί με τον γιο, την κόρη, τη μητέρα της και τη γιαγιά της.
Νομικού: Oικογενειακώς στη Νέα Υόρκη- Στιγμιότυπα στη γέφυρα του Brooklyn
Τον Μάρτιο 2025, η οικογένεια είχε επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη και μοιράστηκε φωτογραφίες από τη γέφυρα του Μπρούκλιν.
Δούκισσα Νομικού: Το άλμπουμ από το οικογενειακό ταξίδι της στη Σκωτία
Τον Ιούνιο του 2025, οικογενειακώς βρέθηκαν στη Σκωτία.
Τα τελευταία χρόνια η Δούκισσα Νομικού απέχει από την τηλεόραση και έχει αναφέρει ότι δε σκοπεύει να επιστρέψει.
«Η μητρότητα με έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει τις προτεραιότητές μου κι εμένα πολύ, όπως όλες τις μανούλες και τους μπαμπάδες», είχε αναφέρει τον περασμένο Ιούνιο.
«Προς το παρόν, τα σχέδια μου είναι πίσω από τα φώτα, πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα. Έχω στρέψει αλλού την προσοχή μου», είχε πει στο Happy Day, τον Σεπτέμβριο του 2025.
Ωστόσο, συνεχίζει τις συνεργασίες της με γνωστά brand αλλά και την επιχείρησή της με κοσμήματα, που φέρουν την υπογραφή της. Παράλληλα, διατηρεί ένα ενεργό προφίλ στα social media, διατηρώντας την επαφή με τον κόσμο που την ακολουθεί.