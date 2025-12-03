Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακώς στο Λονδίνο - Η βόλτα στο Hyde Park

Δούκισσα Νομικού: Τι είχε πει για την απόφασή της να μείνει εκτός τηλεόρασης, τον Σεπτέμβριο του 2025/ Happy Day

Στο Λονδίνο ταξίδεψε η Δούκισσα Νομικού με την οικογένειά της πριν λίγες μέρες, όπως και πέρυσι τέτοια εποχή.

Tην αποκάλυψη έκανε η ίδια, δημοσιεύοντας ένα carousel φωτογραφιών, με τη λεζάντα: «A day well spent».

Eιδικότερα, το μοντέλο και επιχειρηματίας ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την οικογενειακή βόλτα στο Hyde Park Winter Wonderland.

Δούκισσα Νομικού: H οικογενειακή βόλτα στο Hyde Park του Λονδίνου/ instagram

Στα στιγμιότυπα διακρίνεται ο σύζυγός της, Δημήτρης Θεοδωρίδης, καθώς και τα δύο τους παιδιά, Σάββας και Αναστασία.

H παρουσιάστρια είχε πάλι επισκεφθεί το Λονδίνο με τα παιδιά της, στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Η οικογένεια επιλέγει να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό με τα παιδιά. Τον Φεβρουάριο 2025, η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε στη Γερμανία μαζί με τον γιο, την κόρη, τη μητέρα της και τη γιαγιά της.

Τον Μάρτιο 2025, η οικογένεια είχε επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη και μοιράστηκε φωτογραφίες από τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Τον Ιούνιο του 2025, οικογενειακώς βρέθηκαν στη Σκωτία.

Τα τελευταία χρόνια η Δούκισσα Νομικού απέχει από την τηλεόραση και έχει αναφέρει ότι δε σκοπεύει να επιστρέψει.

Δούκισσα Νομικού- Δημήτρης Θεοδωρίδης στη Μύκονο, τον Μάιο του 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει τις προτεραιότητές μου κι εμένα πολύ, όπως όλες τις μανούλες και τους μπαμπάδες», είχε αναφέρει τον περασμένο Ιούνιο.

«Προς το παρόν, τα σχέδια μου είναι πίσω από τα φώτα, πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα. Έχω στρέψει αλλού την προσοχή μου», είχε πει στο Happy Day, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ωστόσο, συνεχίζει τις συνεργασίες της με γνωστά brand αλλά και την επιχείρησή της με κοσμήματα, που φέρουν την υπογραφή της. Παράλληλα, διατηρεί ένα ενεργό προφίλ στα social media, διατηρώντας την επαφή με τον κόσμο που την ακολουθεί.