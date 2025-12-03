Σοκοφρέτα Double Choco: Διπλή σοκολάτα ΙΟΝ, διπλή σοκολατένια απόλαυση!

Tρία στρώματα τραγανής βάφλας με κρεμώδη γέμιση κακάο

Σοκοφρέτα Double Choco
Από το 1977 έως σήμερα, η σοκοφρέτα αποτελεί την αγαπημένη γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος, μικρών και μεγάλων!

Έχοντας κρατήσει σταθερή και αναλλοίωτη την ποιότητα και συνταγή της, μας προσφέρει την ίδια αγαπημένη γεύση, στην ίδια χαρακτηριστική χρυσή συσκευασία - που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά!

Με τις 6 διαφορετικές γεύσεις της: Κλασική- γάλακτος, Φουντουκιού, Υγείας, Λευκή, καθώς και Stevia Γάλακτος και Υγείας (χωρίς προσθήκη ζάχαρης), έχει καταφέρει να καλύψει κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής μας!

 

Σοκοφρέτα Double Choco: Διπλή σοκολάτα ΙΟΝ, διπλή σοκολατένια απόλαυση!


Σήμερα, η διαχρονική μας σχέση με την ΙΟΝ Σοκοφρέτα γίνεται ακόμη πιο σοκολατένια με τη νέα σοκοφρέτα Double Choco!
Τα τρία στρώματα τραγανής βάφλας με κρεμώδη γέμιση κακάο επικαλύπτονται με διπλή σοκολάτα γάλακτος ΙΟΝ


Διπλή σοκολάτα, διπλά σοκολατένια απόλαυση!

Σοκοφρέτα Double Choco: Διπλή σοκολάτα ΙΟΝ, διπλή σοκολατένια απόλαυση!

Γιατί κάποια πράγματα είναι απλά καλύτερα διπλά!
 

Η ΙΟΝ είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα, που διαθέτει όλη την παραγωγική διαδικασία της σοκολάτας, από τον σπόρο του κακάο έως το τελικό προϊόν. Με την ιδιότητά αυτή είναι σε θέση να ελέγχει πλήρως την ποιότητα και το γευστικό αποτέλεσμα των προϊόντων που παράγει. 

