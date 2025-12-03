Χαλάει ο καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές σε 9 περιοχές

Ξεκινά από την Πέμπτη η επέλαση της κακοκαιρίας - Πόσο θα διαρκέσει

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 3/12
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, εκδίδοντας παράλληλα και κόκκινη προειδοποίηση, καθώς τα φαινόμενα θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα ειδικά σε εννέα περιοχές. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στα νησιά του Ιονίου
  • την κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
  • στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα) στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στις Κυκλάδες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
  • στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στην κεντρική Μακεδονία
  • στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
  • στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
  • στις Κυκλάδες και την Κρήτη στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις περιφερειακές ενότητες:

  • Πιερίας
  • Ημαθίας
  • Χαλκιδικής
  • Θεσσαλονίκης
  • Θεσσαλίας
  • στις Σποράδες
  • στην Εύβοια
  • στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  • στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
 

