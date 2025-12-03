GNTM - Οι φωνές της Ζενεβιέβ: «Γιώργο, μείνε στο βρακί!»

Το νέο επεισόδιο του GNTM έρχεται απόψε στις 21:00 στο STAR και ήδη το Breakfast@Star αποκάλυψε αποκλειστικό απόσπασμα που μας δίνει μια γεύση από τα πιο καυτά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Στο πρωινό παιχνίδι - φωτογράφιση με μαγιό, τα μοντέλα έχουν ήδη γδυθεί, αλλά για τις λήψεις ποζάρουν πίσω από χαρτόνια - props σε σχήματα μαγιό. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, η Ζενεβιέβ ζητά από τον Γιώργο να παραμείνει «στο βρακί», καθώς οι κινήσεις του προκαλούν μικρές... αποκλίσεις από τη σωστή θέση.

«Μείνε στο βρακί!» φωνάζει η Ζεν. «Με γδύνουν συχνά στις φωτογραφίσεις» λέει στην κάμερα ο Γιώργος με το καλλίγραμμο κορμί.

Οι κριτές παρακολουθούν στενά κάθε πόζα, μετρώντας λήψεις και δίνοντας συνεχώς συμβουλές για το πώς να φαίνονται τα μοντέλα πιο hot και ελκυστικά μπροστά στην κάμερα.

Δοκιμασία Αποχώρησης στην παραλία - Surf Vibes

Η ένταση και η συγκέντρωση κορυφώνονται στη δοκιμασία αποχώρησης, όπου τα μοντέλα μεταφέρονται στη θάλασσα, ποζάροντας με μαγιό και σανίδα του σερφ, προσπαθώντας να συνδυάσουν θάρρος, επαγγελματισμό και καλοκαιρινό στιλ.

Κάποιοι πετυχαίνουν άψογα το ζητούμενο, ενώ άλλοι τα βρίσκουν «σκούρα» με την ισορροπία στη σανίδα. Η Ειρήνη είναι super sexy και οι πόζες της αρέσουν πολύ στους κριτές, όπως βλέπουμε στο sneak preview.

Το επεισόδιο αναμένεται γεμάτο δυνατές στιγμές, έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ κριτών και μοντέλων και φυσικά, εντυπωσιακές λήψεις που θα συζητηθούν. Μην το χάσετε απόψε στις 21:00 στο STAR!