GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Δες το πριν και το μετά των μοντέλων

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία της τελικής δεκάδας ξεκίνησε με μια από τις πιο αναμενόμενες και ανατρεπτικές στιγμές του διαγωνισμού: το Μakeover. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με την καθοδήγηση του Σταμάτη Καραΐσκου – καλλιτεχνικού διευθυντή της Haute Coiffure Française – οδήγησαν τα δώδεκα μοντέλα σε μια διαδικασία που αποκάλυψε διαφορετικές προσωπικότητες, φόβους αλλά και τεράστιες αλλαγές.

Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στο Makeover με ανάμεικτα συναισθήματα: ενθουσιασμό, αγωνία, αλλά και φόβο για το άγνωστο. Κάποιοι ανυπομονούσαν για τη νέα εικόνα τους, άλλοι δεν ήταν έτοιμοι να αποχωριστούν τα μαλλιά ή το στιλ που τους συνόδευε χρόνια.

Η Άννα ήταν η παίκτρια που συγκλόνισε περισσότερο. Η αλλαγή που της έγινε ήταν η πιο ριζική του επεισοδίου: τα μαλλιά της κόπηκαν πολύ κοντά, και είναι σχεδόν αγνώριστη. Ωστόσο, πολύ στιλάτη! Μόλις είδε τον εαυτό της στον καθρέφτη, κατέρρευσε.

Δες το GNTM

«Δε με βλέπω όμορφη… Αντιλαμβάνομαι ότι το κούρεμα είναι καλή δουλειά όμως...» είπε με δάκρυα στα μάτια, αδυνατώντας να αποδεχτεί αμέσως το νέο look. Η συναισθηματική της φόρτιση ήταν έντονη και η ομάδα προσπαθούσε να την ηρεμήσει, εξηγώντας πως το νέο κούρεμα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της.

Δακρυσμένη ήταν και η Ξένια, παρόλο που η αλλαγή στα μαλλιά της ήταν σχετικά μικρή. Μια ελαφριά διαφοροποίηση στο μήκος ήταν αρκετή για να τη φέρει στα όριά της. Η ίδια δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί το νέο αποτέλεσμα, λέγοντας πως νιώθει «άλλη» και πως της είναι δύσκολο να συνηθίσει ακόμη και μια μικρή αλλαγή.

Αντίθετα, στα αγόρια επικράτησε ενθουσιασμός. Όλοι εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι, με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση – και ειδικά ο Ανέστης, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του. Μετά το νέο, άψογο κούρεμα, δήλωσε με αυτοπεποίθηση: «Τώρα που έχω και τέλειο κούρεμα, πρέπει να τρέμουν οι άλλοι». Το makeover του τον βοήθησε να νιώσει ακόμη πιο δυνατός μέσα στον διαγωνισμό.

Η Μιχαέλα, παρότι έκανε από τις μεγαλύτερες αλλαγές της βραδιάς, εντυπωσίασε με την ψυχραιμία της. Το look της μεταμορφώθηκε δραστικά, αλλά δεν λύγισε, ούτε έδειξε φόβο. Αντίθετα, παρέμεινε χαλαρή και χαμογελαστή, λέγοντας πως εμπιστεύεται την παραγωγή και δεν φοβάται να αλλάξει.

Το makeover επεισόδιο, όπως κάθε χρόνο, αποκάλυψε χαρακτήρες: ποιοι αντέχουν την πίεση, ποιοι παλεύουν με την εικόνα τους και ποιοι χρησιμοποιούν την αλλαγή ως όπλο. Κάποιοι βγήκαν πιο δυνατοί, άλλοι χρειάστηκαν χρόνο, αλλά όλοι συμφώνησαν σε ένα πράγμα: από εδώ και πέρα, το παιχνίδι γίνεται πιο απαιτητικό – και η νέα τους εικόνα θα παίξει κομβικό ρόλο στη συνέχεια του διαγωνισμού.

Δες το πριν των μοντέλων:

 

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Ξένια

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Ραφαηλία

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Ειρήνη

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Αναστάσης

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Ελένη

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Μιχαέλα

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Μιχάλης

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Γιώργος

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Ανέστης

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Νάρκισσος

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Εντουάρντο

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

Άννα
