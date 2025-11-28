Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Δεν τη χάρηκα την επιτυχία του "Χλαπάτσα"»

Στο Στούντιο 4 βρέθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου. Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έλαβε τρεις δεκαετίες πριν, μέσα από την τηλεοπτική σειρά Της Ελλάδος τα παιδιά και τον ρόλο του «Χλαπάτσα».

«Δεν τη χάρηκα την επιτυχία, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Δηλαδή πάντα σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας και ο δρόμος της συνέχειας, που έβγαινε, δεν ήταν αυτός που ήθελα. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα αυτό, από τις προτάσεις που είχα», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Όταν βλέπεις ότι οι προτάσεις που έχεις δεν είναι στο δρόμο που σε ενδιαφέρει, δεν το χαίρεσαι. Σ’ αυτή την περίπτωση κάθεσαι στο σπίτι σου και περιμένεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή, αυτό που θέλεις, το φτιάχνεις».

«Υπάρχει το κοινό κι υπάρχουν οι παραγωγοί κι οι άνθρωποι που δίνουν τις δουλειές. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα αυτά. Αυτοί, λοιπόν, δεν σε βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και με τυποποίησαν. Αυτό δεν είναι κακό, εξαρτάται πως το βλέπεις, αλλά εμένα δεν ήταν αυτό που με ενδιέφερε», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

«Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε!», είναι η πιο διάσημη ατάκα του «Χλαπάτσα»

Θυμίζουμε ότι ο «Χλαπάτσας» είναι ένας από τους χαρακτήρες της μυθοπλασίας που αγαπήθηκε μέσα από την κωμική σειρά με τον Γιάννη Μπέζο, Της Ελλάδος τα Παιδιά.

Η σειρά προβλήθηκε αρχικά 1993–1995 και συνεχίζει να προβάλλεται σε επαναλήψεις, με τον «Χλαπάτσα» να ξεχωρίζει λόγω των ατάκων του. «Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε!», είναι μία από τις πιο δημοφιλείς.