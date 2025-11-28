Νίκαια Βιθυνίας: Η κοινή προσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη

Ιστορικές στιγμές εκτυλίσσονται στη Βιθυνία. Ο Πάπας Λέων ΙΔ' και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Νίκαιας, στο σημείο όπου πριν από 1.700 χρόνια γράφτηκε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της χριστιανοσύνης: η Α’ Οικουμενική Σύνοδος.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, στο λίκνο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσευχήθηκαν μπροστά στα ερείπια της αρχαίας βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στην κοινή προσευχή μεμ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Έναν χώρο φορτισμένο ιστορικά, σχεδόν ιερό για τον Χριστιανισμό. Η κοινή προσευχή έχει βαθύ συμβολισμό για την ενότητα των χριστιανών μετά από 17 αιώνες, ενώ πιστοί παρακολουθούσαν συγκινημένοι την ιστορική αυτή στιγμή.

Ο Ποντίφικας απέδωσε φόρο τιμής στην παράδοση, σηματοδοτώντας μια ημέρα υψηλού θρησκευτικού και πολιτιστικού συμβολισμού. Ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκλήρωσε μία ημέρα υψηλού συμβολισμού.

Στον Καθεδρικό Ναό των Ρωμαιοκαθολικών στην Κωνσταντινούπολη ο Πάπας ΙΔ'

Νωρίτερα, μίλησε στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό των Καθολικών στην Πόλη, υπενθυμίζοντας τις βαθιές ρίζες της χριστιανικής παράδοσης στην Ανατολία. Από την Αντιόχεια και την Έφεσο μέχρι τη μεγάλη βυζαντινή κληρονομιά.