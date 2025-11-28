Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

«Είμαι παραδομένος στον Χριστό», είπε σε συνέντευξή του

28.11.25 , 15:10 Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για όλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Οικονομόπουλου προβλήθηκε στο «Πρωινό», με τον τραγουδιστή να μιλά πιο ανοιχτά από ποτέ για την πνευματικότητά του, την προσωπική του ζωή και τις πιθανότητες να τον δούμε σύντομα… γαμπρό.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Πρωινό
Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι η κουβέντα τους κράτησε ώρες, με το τηλεοπτικό κοινό να παρακολουθεί μια συμπυκνωμένη εκδοχή της διάρκειας περίπου τριάντα λεπτών. Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος Οικονομόπουλος δε δίστασε να καταθέσει την πιο προσωπική του πλευρά.

Νίκος Οικονομόπουλος: Το νέο του video clip με μήνυμα κατά της κακοποίησης

«Είμαι παραδομένος στον Χριστό. Δε με ενδιαφέρει αν με κρίνουν»

Με έντονο ύφος και συναισθηματική φόρτιση, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του με την πίστη: «Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δε με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δε με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δε με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δε με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;».

Όπως παραδέχτηκε, είναι το μοναδικό θέμα που τον αγγίζει τόσο έντονα συναισθηματικά.

Ο γάμος, η καθημερινότητα και η προσωπική ζωή

Όταν η κουβέντα πέρασε στην προσωπική του ζωή, ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν προσεκτικός, αλλά και απόλυτα ειλικρινής.

«Δε μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου και να ξέρω ότι θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του. Γιατί θέλω να το ζήσω», είπε, χωρίς όμως να αποκλείει τίποτα.

 

Και πρόσθεσε με χιούμορ αλλά και αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δεν ξέρεις ποτέ. Σου είπα, είναι η ζωή απρόβλεπτη. Μπορείς σε έναν μήνα να σου παρουσιάσω ότι εγώ έχω γυναίκα και παντρεύομαι».

Η αναφορά του στη δημόσια στήριξη προς τον Γιώργο Μαζωνάκη

Από το απόσπασμα δεν έλειψε και η αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο είχε στηρίξει δημόσια και ο ίδιος είχε ευχαριστήσει.

Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»

Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση για μένα»

«Τον αγαπάω τον Γιώργο. Έχει κάνει κι αυτός τη δική του την πορεία. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να τον πετροβολούν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα κανάλια και αυτός ο άνθρωπος να πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να μην μπορεί, είναι κρίμα», δήλωσε, δείχνοντας την εκτίμηση που τρέφει προς τον συνάδελφό του.
 

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
