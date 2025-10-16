Νίκος Οικονομόπουλος: Το νέο του video clip με μήνυμα κατά της κακοποίησης

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι εκτός από κορυφαίος ερμηνευτής είναι και ένας καλλιτέχνης με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και συναίσθημα.

Με την κυκλοφορία του νέου του Music Video για το τραγούδι «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ» (σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια), ο δημοφιλής τραγουδιστής κάνει ένα δυναμικό βήμα, αφιερώνοντας το οπτικοακουστικό του έργο σε μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της εποχής και την ανάγκη για απελευθέρωση από δεσμά και κακοποιητικές συμπεριφορές.

Το τραγούδι, μια συγκλονιστική ερμηνεία γεμάτη πόνο και αποφασιστικότητα, αποκτά στο Video Clip μια νέα, ισχυρή διάσταση.

Ο καλλιτέχνης με το πάθος και την ειλικρίνεια που τον διακρίνουν, γίνεται η φωνή της ψυχής που λέει "Φτάνει!". Είναι ένας ύμνος στην αυτονομία, μια κραυγή ενάντια σε κάθε μορφή εξάρτησης και ψυχικής φθοράς.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, μέσα από την τέχνη του, δε διστάζει να αγγίξει ευαίσθητες χορδές και να αναδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο,

υπενθυμίζοντας σε κάθε γυναίκα τη δύναμη που κρύβει μέσα της για να σταθεί ξανά στα πόδια της και να διεκδικήσει μια ζωή γεμάτη σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Το «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ» είναι κάτι παραπάνω από ένα τραγούδι: είναι ένα μανιφέστο ελπίδας, ένας φάρος για όσους αναζητούν την έξοδο από το σκοτάδι.

Το Music Video έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για να φέρει στο φινάλε του τη γραμμή SOS 15900, της υπηρεσίας εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα µε ένα φορέα αντιμετώπισης της έµφυλης βίας.

