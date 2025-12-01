Πεντανόστιμο λεμονάτο μοσχαράκι με τηγανητές πατάτες

Μία εύκολη και νόστιμη συνταγή διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 01.12.25, 12:24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία συνταγή μαμαδίστικη που μας “γυρνάει πίσω στα παιδικά μας χρόνια” έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Η συνταγή της ημέρας: Μοσχαράκι με φασολάκια στην κατσαρόλα

Ο σεφ ετοίμασε λεμονάτο μοσχαράκι με τηγανητές πατάτες και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 1 kg μοσχάρι 
• 50 ml ελαιόλαδο
 • 1 μεγάλο κρεμμύδι
 • 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 καρότο
• 1 κλωνάρι σέλερι 
• 150 ml λευκό κρασί
• 700 ml ζωμό λαχανικών ή νερό
• Χυμό από 2 λεμόνια
• Ξύσμα από 1 λεμόνι
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ ή αλεύρι 
• 2-3 κ.σ. μαϊντανό
• 1 κ.σ. θυμάρι ή ρίγανη
• Αλάτι – πιπέρι
• Προαιρετικά: 1 φύλλο δάφνη
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ρόδισμα Ζέστανε το ελαιόλαδο και ροδισε καλά το μοσχάρι από όλες τις πλευρές για να “χτίσεις” γεύση.  2. Λαχανικά & Σβήσιμο Πρόσθεσε κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο, σέλερι. Σοτάρισε μέχρι να μαλακώσουν. Σβήσε με λευκό κρασί και άσε να εξατμιστεί.  3. Μαγείρεμα Ρίξε τον ζωμό, τη δάφνη, αλάτι–πιπέρι. Χαμήλωσε τη φωτιά, σκέπασε και άσε να σιγοβράσει 1,5–2 ώρες μέχρι να λιώνει το κρέας.  4. Πλούσια λεμονάτη σάλτσα Σε μπολ: • Χυμό λεμονιού • Ξύσμα • 1 κ.σ. κορν φλάουρ (ή αλεύρι) • 3-4 κουταλιές από το ζουμί της κατσαρόλας Ανακάτεψε και ρίξε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα. Άσε να δέσει η σάλτσα 5-7 λεπτά.  5. Τελείωμα Πρόσθεσε μαϊντανό και θυμάρι στο τέλος για φρεσκάδα. Θέλεις επιπλέον άρωμα; Ρίξε μια σταγόνα φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο εξτρά ξύσμα λεμονιού.

