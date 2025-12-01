«Ψάρωσε» ο στιλίστας Ηλίας Μιχαλόλιας τους αγοραστές του Cash or Trash!

Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Δέσποινα παρακολουθεί καθημερινά το Cash or Trash κι αυτή είναι η ώρα της απόλυτης χαλάρωσης από το πιεστικό της πρόγραμμα! Η γλυκιά πωλήτρια παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής τα διαχρονικά παραμύθια της Κοκκινοσκουφίτσας, του Μολυβένιου Στρατιώτη και του Κοντορεβιθούλη, όχι όμως στην κλασική τους μορφή. Το αντικείμενο αποτελεί δώρο του πεθερού της προς τον σύζυγό της κι η Δέσποινα «ταξιδεύει» τους αγοραστές και τους τηλεθεατές σε μια εποχή αθωότητας, μέσα από παιδικές εικόνες, που μας μεταφέρουν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον Ηλία Μιχαλόλια

Ο Ηλίας Μιχαλόλιας έχει γράψει τη δική του μεγάλη ιστορία ως fashion editor, αλλά και ως στιλίστας καταξιωμένων προσωπικοτήτων σε φωτογραφίσεις και shows, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα τρία αντικείμενα που παρουσιάζει στο Cash Or Trash ανήκουν σε φίλο του, συλλέκτη κυρίως mid century αντικειμένων. Πρόκειται για επώνυμες κατασκευές ενός μικρού εργαστήριου στην Ιταλία, που ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερο σχεδιαστικό τους στυλ και τον μη μαζικό χαρακτήρα παραγωγής. Με το χαρακτηριστικό τους χρώμα, μάς μεταφέρουν στην έντονη αισθητική της δεκαετίας του ’70.

Ο Δήμος έρχεται από τον Βόλο στο Cash or Trash δηλώνοντας έτοιμος να ζήσει την πρώτη του δημοπρασία! Ο επιπλοποιός πωλητής αποφάσισε να παρουσιάσει ένα αντικείμενο που φέρει την υπογραφή ενός παγκοσμίως γνωστού οίκου και να δοκιμάσει τα όριά του στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αν και συνήθως καταφέρνει να διαμορφώνει τα πάντα όπως τα θέλει χρησιμοποιώντας τα χέρια του, αυτή τη φορά στο δωμάτιο των αγοραστών θα πρέπει να το πετύχει με τα λόγια του!

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

