Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ, Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή του εν Αδριανουπόλει και Οσίας Αναστασίας της πατρικίας.

Οι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης, ήταν φίλοι και μαρτύρησαν κατά τον διωγμό του Δεκίου (249-251 μ.Χ.). Μετά τη σύλληψή τους, ο έπαρχος Ιάσων προσπάθησε με διάφορους τρόπους να τους δελεάσει και να τους πείσει να απαρνηθούν τη Χριστιανική τους Πίστη.

Άγιος Κοδράτος

Εκείνοι πεισματικά αρνούνταν, ομολογώντας με παρρησία την πίστη τους στον Τριαδικό Θεό, προτρέποντας τον έπαρχο να μετανοήσει πριν είναι αργά. Έξαλλος ο Ιάσων, διέταξε να βασανιστούν σκληρά. Εκείνοι, παρέμειναν πιστοί φίλοι Χριστού λαμβάνοντας τους στεφάνους της δόξας.

Η χάρις του Θεού αγιάζει τον άνθρωπο, εφόσον εκείνος με συναίσθηση και ταπείνωση μετανιώσει και ζητήσει τη συγχώρεση και το έλεος του Θεού.

Ο Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ, που επίσης εορτάζουμε σήμερα, καταγόταν από την Αδριανούπολη και ανήκε στους επιφανείς κατοίκους. Τον παρουσίασαν στον δικαστή της πόλης με την κατηγορία ότι περιφρόνησε το Ισλάμ.

Ο δικαστής, που γνώριζε την εντιμότητα του Αγίου, τον απέλυσε, αλλά οι συκοφάντες τον απείλησαν ότι θα καταγγείλουν τον ίδιο στον Σουλτάνο. Φοβήθηκε και τότε έδωσε εντολή να φυλακίσουν τον Άγιο. Παράλληλα γνωστοποίησε στον Σουλτάνο τα γεγονότα και ήρθε σαφής διαταγή: ή να αρνηθεί την πατρώα πίστη του ή να καεί ζωντανός. Παρά τις υποσχέσεις και τις απειλές, ο Μάρτυρας παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό και αποκεφαλίσθηκε το έτος 1490.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:43 και θα δύσει στις 18:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 44 λεπτά.

Σελήνη 21.3 ημερών