Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»

Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 23:51 MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»
09.03.26 , 23:45 MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
09.03.26 , 23:43 Γνωστός τραγουδιστής ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας - «Ήρθε η ώρα»
09.03.26 , 23:40 Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 1,5 μηνών γιο του
09.03.26 , 23:21 Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
09.03.26 , 23:20 MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
09.03.26 , 23:08 Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Ο Σεσημασμένος Σουδανός Που Μπλόκαρε Το Σύστημα
09.03.26 , 22:57 Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star στο «λεωφορείο του τρόμου»
09.03.26 , 22:35 Πάτρα: Βρήκαν την 26χρονη κόρη τους νεκρή σε χωράφι
09.03.26 , 22:28 Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
09.03.26 , 22:16 Δυσφορία Τραμπ για τα χτυπήματα Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
09.03.26 , 22:11 Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
09.03.26 , 21:57 Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας
09.03.26 , 21:56 Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
09.03.26 , 21:40 MasterChef: Το concept του Mystery Box και το εκρηκτικό δίδυμο από τα παλιά
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φιλίτσα Καλογεράκου τιμά τη μνήμη της πρόσφατα αποθανούσας μητέρας της με συγκινητική ανάρτηση.
  • Είχε γνωστοποιήσει την απώλεια της μητέρας της στα social media στις 28 Ιανουαρίου.
  • 40 ημέρες μετά την απώλεια, δημοσίευσε νέα ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφία της μητέρας της.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης ήταν: «40 μέρες… Μου λείπεις μάνα… Υγεία και δύναμη σε όλους μας».
  • Δέχτηκε πολλά μηνύματα στήριξης από φίλους και διαδικτυακούς ακόλουθους.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Φιλίτσα Καλογεράκου θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η γνωστή ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει την απώλεια μέσα από μια προηγούμενη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media στις 28 Ιανουαρίου, αποκαλύπτοντας ότι περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

 

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί πάντα μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία, και η ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια τον πόνο και τη νοσταλγία που αισθάνεται για τη μητέρα της.

Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, είχε αναφερθεί τότε στο πένθος που βιώνει, λαμβάνοντας δεκάδες μηνύματα στήριξης από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Λίγες εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα 40 ημέρες μετά την απώλεια, η Φιλίτσα Καλογεράκου επέστρεψε στα social media με μια νέα δημοσίευση στο Instagram, αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας της. Στην ανάρτηση αυτή μοιράστηκε μια φωτογραφία της, συνοδεύοντάς την με λίγα αλλά ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια, που αποτυπώνουν τη βαθιά αγάπη και την απουσία που αισθάνεται.

Η λεζάντα που επέλεξε να γράψει ήταν λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα: «40 μέρες… Μου λείπεις μάνα… Υγεία και δύναμη σε όλους μας».

 

Τα λόγια της συγκίνησαν πολλούς από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτηση, στέλνοντάς της μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης και δύναμης για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΙΛΙΤΣΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top