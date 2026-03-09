Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Φιλίτσα Καλογεράκου θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η γνωστή ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει την απώλεια μέσα από μια προηγούμενη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media στις 28 Ιανουαρίου, αποκαλύπτοντας ότι περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί πάντα μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία, και η ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια τον πόνο και τη νοσταλγία που αισθάνεται για τη μητέρα της.

Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, είχε αναφερθεί τότε στο πένθος που βιώνει, λαμβάνοντας δεκάδες μηνύματα στήριξης από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Λίγες εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα 40 ημέρες μετά την απώλεια, η Φιλίτσα Καλογεράκου επέστρεψε στα social media με μια νέα δημοσίευση στο Instagram, αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας της. Στην ανάρτηση αυτή μοιράστηκε μια φωτογραφία της, συνοδεύοντάς την με λίγα αλλά ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια, που αποτυπώνουν τη βαθιά αγάπη και την απουσία που αισθάνεται.

Η λεζάντα που επέλεξε να γράψει ήταν λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα: «40 μέρες… Μου λείπεις μάνα… Υγεία και δύναμη σε όλους μας».

Τα λόγια της συγκίνησαν πολλούς από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτηση, στέλνοντάς της μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης και δύναμης για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της.