Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Πώς «απάντησε» η οργάνωση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 22:57 Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star στο «λεωφορείο του τρόμου»
09.03.26 , 22:35 Πάτρα: Βρήκαν την 26χρονη κόρη τους νεκρή σε χωράφι
09.03.26 , 22:28 Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
09.03.26 , 22:16 Δυσφορία Τραμπ για τα χτυπήματα Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
09.03.26 , 22:11 Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
09.03.26 , 21:57 Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας
09.03.26 , 21:56 Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
09.03.26 , 21:40 MasterChef: Το concept του Mystery Box και το εκρηκτικό δίδυμο από τα παλιά
09.03.26 , 21:05 Πύρινη κόλαση στο Μπαχρέιν: Χτύπημα στην «καρδιά» της οικονομίας
09.03.26 , 21:05 Toyota: Γιατί επένδυσε στην Πολωνία
09.03.26 , 20:43 Λίβανος: Σκοτώθηκε ιερέας χριστιανικής εκκλησίας σε βομβαρδισμό
09.03.26 , 20:41 Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας
09.03.26 , 20:21 Nissan LEAF: Νικητής του Women’s Worldwide Car of the Year 2026
09.03.26 , 20:07 Super Κική για απόπειρα βιασμού: «Ήμουν 15. Είχα αίματα στα πόδια μου»
09.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να βρεις τη γεωμετρική έννοια;
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ βομβάρδισε την τράπεζα Αλ-Καρντ Αλ-Χάσαν της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.
  • Η Χεζμπολάχ απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις στα προάστια του Τελ Αβίβ.
  • Ο πρόεδρος του Λιβάνου ζήτησε διπλωματική επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους.
  • Πύραυλοι από το Ιράν χτύπησαν το κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας θύματα και σοβαρές ζημιές.
  • Δύο εργάτες σκοτώθηκαν από ιρανικούς πυραύλους που έπληξαν κατοικημένη περιοχή.

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ την ίδια ώρα πύραυλοι από το Ιράν χτύπησαν το κεντρικό Ισραήλ προκαλώντας θύματα. Ο συνεργάτης του Star από το Τελ Αβίβ, Ραφαήλ Βαρσάνο μετέφερε τις εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 

Στόχος να αποδυναμωθεί η Χεζμπολάχ. Σήμερα στο στόχαστρο μπήκαν τα υποκαταστήματα της τράπεζας Αλ-Καρντ Αλ-Χάσαν, που είναι η τράπεζα της οργάνωσης.

Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ

Η Χεζμπολάχ απάντησε στους βομβαρδισμούς της τράπεζάς της από το Ισραήλ 

Στις εικόνες που εξασφάλισε το Star καταγράφεται η στιγμή που ισραηλινοί πύραυλοι χτυπούν την τράπεζα στο κέντρο της Βηρυτού, ενώ έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι που μένουν σε περιοχές κοντά σε υποκαταστήματά της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Χεζμπολάχ απάντησε στους βομβαρδισμούς της τράπεζάς της από το Ισραήλ 

Αργά το απόγευμα η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση που δέχτηκαν τα προάστια του Τελ Αβίβ. Αυτή τη φορά οι πύραυλοι προέρχονταν από την πλευρά του Λιβάνου, οπότε είναι βέβαιο πως αυτό ήταν μέρος της απάντησης της Χεζμπολάχ στο σφυροκόπημα που δέχεται από τις δυνάμεις του IDF. Η πόλη Μπετ Σεμές χτυπήθηκε με πύραυλο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.

Μια σημαντική εξέλιξη, όμως, είναι πως ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος πριν από δύο ημέρες αποκήρυξε τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση, ζήτησε να έρθει σε επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους προκειμένου να βρεθεί διπλωματική λύση.

Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες

Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Το Ιράν συνεχίζει να στέλνει πυραύλους που απειλούν το κεντρικό Ισραήλ. Σήμερα ένας από αυτούς έπεσε σε κατοικημένη περιοχή προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια και τραυματίζοντας δύο πολίτες.

Έξι συνολικά πύραυλοι, προερχόμενοι από το Ιράν, έπληξαν σήμερα τα προάστια του Τελ Αβίβ. Σε μία περίπτωση μάλιστα, δύο άνθρωποι, εργάτες, έχασαν τη ζωή τους, αφού δεν πρόλαβαν να πάνε σε ασφαλές σημείο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΒΥΡΗΤΟΣ
 |
ΛΙΒΑΝΟΣ
 |
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top