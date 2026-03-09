Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ την ίδια ώρα πύραυλοι από το Ιράν χτύπησαν το κεντρικό Ισραήλ προκαλώντας θύματα. Ο συνεργάτης του Star από το Τελ Αβίβ, Ραφαήλ Βαρσάνο μετέφερε τις εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Στόχος να αποδυναμωθεί η Χεζμπολάχ. Σήμερα στο στόχαστρο μπήκαν τα υποκαταστήματα της τράπεζας Αλ-Καρντ Αλ-Χάσαν, που είναι η τράπεζα της οργάνωσης.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το Star καταγράφεται η στιγμή που ισραηλινοί πύραυλοι χτυπούν την τράπεζα στο κέντρο της Βηρυτού, ενώ έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι που μένουν σε περιοχές κοντά σε υποκαταστήματά της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Χεζμπολάχ απάντησε στους βομβαρδισμούς της τράπεζάς της από το Ισραήλ

Αργά το απόγευμα η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση που δέχτηκαν τα προάστια του Τελ Αβίβ. Αυτή τη φορά οι πύραυλοι προέρχονταν από την πλευρά του Λιβάνου, οπότε είναι βέβαιο πως αυτό ήταν μέρος της απάντησης της Χεζμπολάχ στο σφυροκόπημα που δέχεται από τις δυνάμεις του IDF. Η πόλη Μπετ Σεμές χτυπήθηκε με πύραυλο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.

Μια σημαντική εξέλιξη, όμως, είναι πως ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος πριν από δύο ημέρες αποκήρυξε τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση, ζήτησε να έρθει σε επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους προκειμένου να βρεθεί διπλωματική λύση.

Το Ιράν συνεχίζει να στέλνει πυραύλους που απειλούν το κεντρικό Ισραήλ. Σήμερα ένας από αυτούς έπεσε σε κατοικημένη περιοχή προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια και τραυματίζοντας δύο πολίτες.

Έξι συνολικά πύραυλοι, προερχόμενοι από το Ιράν, έπληξαν σήμερα τα προάστια του Τελ Αβίβ. Σε μία περίπτωση μάλιστα, δύο άνθρωποι, εργάτες, έχασαν τη ζωή τους, αφού δεν πρόλαβαν να πάνε σε ασφαλές σημείο.