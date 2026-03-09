Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην 115 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Σούδας, σήμερα το απόγευμα. Τον Έλληνα Υπουργό συνόδευε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Από τη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο γαλλικό αεροπλανοφόρο ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΟΛ που πλέει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Προηγουμένως ο κ. Μακρόν συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας στην Πάφο με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

