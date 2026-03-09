Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Θα πάει στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκoλ» ο Γάλλος Πρόεδρος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 17:46 Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
09.03.26 , 17:43 Τραμπ: Δώστε άσυλο στην εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν
09.03.26 , 17:24 Ιωάννα Τούνη: «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες»
09.03.26 , 17:24 Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχεται ο Δένδιας
09.03.26 , 17:21 Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ
09.03.26 , 16:46 Μπάλντοκ: Συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλιά του
09.03.26 , 15:57 Λάρισα: Πώς Δρούσε Η Σπείρα Ρομά Με Τις Χρυσές Λίρες
09.03.26 , 15:54 Ευλαμπία Ρέβη για τη μητρότητα: «Ο θηλασμός είναι τεράστια πρόκληση»
09.03.26 , 15:52 Εργαζόμενη καταγγέλλει τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ για ξυλοδαρμό
09.03.26 , 15:25 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη»
09.03.26 , 15:13 Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»
09.03.26 , 15:07 Διδασκάλου: Είναι τραγικό να μιλάμε ακόμα για τα δικαιώματα της γυναίκας
09.03.26 , 15:06 Cash or Trash: Μια υπερηρωίδα έρχεται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!
09.03.26 , 15:03 Social Media και influencers στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
09.03.26 , 14:59 Αχαΐα: Προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία ο 82χρονος πρώην γυναικολόγος
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία AP
Πρώτη Δημοσίευση: 09.03.26, 16:40
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, επισκέφθηκε τη Σούδα.
  • Τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Δημήτριο Χούπη.
  • Ο Μακρόν επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο για να μεταβεί στο γαλλικό αεροπλανοφόρο ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΟΛ.
  • Προτού επισκεφθεί τη Σούδα, συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση στην Πάφο με Ελλάδα και Κύπρο.

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν  υποδέχθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην 115 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας  στο αεροδρόμιο της Σούδας, σήμερα το απόγευμα. Τον Έλληνα Υπουργό συνόδευε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη»

Από τη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο γαλλικό αεροπλανοφόρο ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΟΛ που πλέει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Την Κύπρο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Μακρόν

Προηγουμένως ο κ. Μακρόν συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας στην Πάφο με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.   
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top