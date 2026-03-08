Την Κύπρο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Μακρόν

Συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη αλλά και με τον Μητσοτάκη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη μεγαλόνησο ως ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος μιας επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο

Ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Γαλλία έχει στείλει εναέρια μέσα αλλά και φρεγάτα η οποία περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, προκειμένου να αποτραπούν επιθέσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν κατά των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή Ακρωτήρι.      

Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»


 

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Η συνάντηση των τριών ανδρών θα γίνει στην Πάφο, στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου έχουν μετατασταθμεύσει και τα ελληνικά F- 16. 

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
