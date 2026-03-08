Την Κύπρο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη μεγαλόνησο ως ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος μιας επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Γαλλία έχει στείλει εναέρια μέσα αλλά και φρεγάτα η οποία περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, προκειμένου να αποτραπούν επιθέσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν κατά των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Η συνάντηση των τριών ανδρών θα γίνει στην Πάφο, στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου έχουν μετατασταθμεύσει και τα ελληνικά F- 16.