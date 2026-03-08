Και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Κάλεσμα στον ιρανικό λαό να δηλώσει πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εκλέχθηκε νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν από τη Συνέλευση των Ειδικών.
  • Είναι γιος του πρώην ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και θεωρείται ισχυρή προσωπικότητα με επιρροή στον πολιτικό και στρατιωτικό μηχανισμό.
  • Η ανακοίνωση καθυστέρησε λόγω μέτρων ασφαλείας μετά τις απειλές του Ισραήλ.
  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει υποστηρικτές στους Φρουρούς της Επανάστασης και στο γραφείο του πατέρα του.
  • Η επιλογή του δείχνει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία των σκληροπυρηνικών στο Ιράν.

Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν επέλεξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Eξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αλλά δεν ανακοινώνεται ακόμα!

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται εδώ και χρόνια μια από τις ισχυρότερες αλλά ταυτόχρονα λιγότερο προβεβλημένες προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με σημαντική επιρροή στον πολιτικό και στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν. 

Η Συνέλευση των Ειδικών στο Ιράν φαίνεται να είχε καταλήξει σε υποψήφιο για τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ, αλλά η επίσημη ανακοίνωση καθυστερούσε λόγω κυρίως των μέτρων ασφαλείας που παίρνει το Ιράν μετά και τις νέες απειλές εκ μέρους του Ισραήλ ότι θα εξοντώσουν και τον νέο ηγέτη της χώρας.

Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα τον Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ένας 56χρονος ιερωμένος μεσαίας βαθμίδας με στενές διασυνδέσεις με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης, θεωρούνταν από καιρό από στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος εν δυνάμει διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τα διαμερίσματα στο Λονδίνο με «θέα» την Ισραηλινή πρεσβεία και το παλάτι / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (8/3/2026)

Αν και η κυρίαρχη ιδεολογία στο Ιράν δεν βλέπει κατ' αρχήν με καλό μάτι την κληρονομική διαδοχή, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει ισχυρούς υποστηρικτές στους κόλπους των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και στο γραφείο του πατέρα του, το οποίο εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή. 

Στη δήλωσή της, η Συνέλευση των Ειδικών κάλεσε τον ιρανικό λαό να διατηρήσει την ενότητά του και να δηλώσει πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη. 

Το Reuters σημειώνει πως η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποτελεί ένδειξη ότι οι σκληροπυρηνικοί συνεχίζουν να ελέγχουν σταθερά την εξουσία στο Ιράν.
 

