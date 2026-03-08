Καματερό: Πήγε με όπλο σε σπίτι και ζητούσε εκβιαστικά 10.000 ευρώ

Τι είπε το θύμα του εκβιασμού στο Star

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (8/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 49χρονος στο Καματερό για εκβιασμό με απειλή όπλου.
  • Ζητούσε 10.000 ευρώ από θύμα, απειλώντας ότι θα βλάψει την οικογένειά του.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα ήταν αποζημίωση για επίθεση στον γιο του.
  • Στην έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και αλεξίσφαιρο γιλέκο.
  • Ο 49χρονος είχε προηγούμενες απασχολήσεις με τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 49χρονος, ο οποίος με την απειλή όπλου εκβίαζε έναν άνδρα στο Καματερό. Μάλιστα, σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του εντόπισαν ολόκληρο οπλοστάσιο.

Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για τις βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα

Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει το ρεπορτάζ. Όπως είπε ο δημοσιογράφος του Star, ο δράστης πήγε έξω από το σπίτι του θύματος με ένα όπλο και τον απείλησε, ζητώντας του 10.000 ευρώ. Διαφορετικά, θα έκανε κακό τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του. Όπως ανέφερε, από το θύμα ζητούσε τα χρήματα ως αποζημίωση για την επίθεση που είχαν κάνει στον γιο του μια παρέα με παιδιά.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα του εκβιασμού, ο δράστης τον απείλησε λέγοντάς του «δώσε μου 10.000 ευρώ γιατί θα φέρουν το παιδί σου σε κάσα».

Καματερό: Πήγε με όπλο σε σπίτι και ζητούσε εκβιαστικά 10.000 ευρώ

Τελικά, αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων αλλά και της Ασφάλειας, μετά από καταγγελία για εκβιασμό, συνέλαβαν τον δράστη. Σε έρευνα στο σπίτι του εντόπισαν ένα πιστόλι, φυσίγγια, δύο γεμιστήρες, ασυρμάτους αλλά κι ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Να σημειώσουμε ότι ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο 49χρονος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

