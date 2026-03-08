Καματερό: Πήγε με όπλο σε σπίτι και ζητούσε εκβιαστικά 10.000 ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 49χρονος, ο οποίος με την απειλή όπλου εκβίαζε έναν άνδρα στο Καματερό. Μάλιστα, σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του εντόπισαν ολόκληρο οπλοστάσιο.

Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει το ρεπορτάζ. Όπως είπε ο δημοσιογράφος του Star, ο δράστης πήγε έξω από το σπίτι του θύματος με ένα όπλο και τον απείλησε, ζητώντας του 10.000 ευρώ. Διαφορετικά, θα έκανε κακό τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του. Όπως ανέφερε, από το θύμα ζητούσε τα χρήματα ως αποζημίωση για την επίθεση που είχαν κάνει στον γιο του μια παρέα με παιδιά.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα του εκβιασμού, ο δράστης τον απείλησε λέγοντάς του «δώσε μου 10.000 ευρώ γιατί θα φέρουν το παιδί σου σε κάσα».

Τελικά, αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων αλλά και της Ασφάλειας, μετά από καταγγελία για εκβιασμό, συνέλαβαν τον δράστη. Σε έρευνα στο σπίτι του εντόπισαν ένα πιστόλι, φυσίγγια, δύο γεμιστήρες, ασυρμάτους αλλά κι ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Να σημειώσουμε ότι ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο 49χρονος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.