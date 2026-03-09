Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.

Σαράντα Ρωμαίοι στρατιώτες, που μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί αυτοκράτορος Λικινίου (308-324). Ανήκαν στο ίδιο τάγμα που έδρευε στην πόλη Σεβάστεια της Μικράς Ασίας (σημερινή Σιβάς Τουρκίας). Επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, αφού πρώτα βασανίσθηκαν με διαταγή του τοπικού ηγεμόνα Αγρακόλαου, στη συνέχεια καταδικάστηκαν να περάσουν μία νύχτα μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης της Σεβάστειας.

Ένας από αυτούς λιποψύχησε και αντικαταστάθηκε από τον καπικλάριο (δεσμοφύλακα) Αγλάιο, ο οποίος βλέποντας το μαρτύριό τους, πίστεψε στον Χριστό. Την επομένη, όταν αρνήθηκαν εκ νέου να θυσιάσουν στα είδωλα, κάηκαν στην πυρά και οι σοροί τους πετάχτηκαν στη λίμνη. Χριστιανοί κάτοικοι της περιοχής περισυνέλεξαν τα λείψανά τους και τα έθαψαν με κάθε τιμή.

Τα ονόματα των 40 Μαρτύρων:

Αγγίας

Καπικλάριος Αγλάιος

Αέτιος

Αθανάσιος

Ακάκιος

Αλέξανδρος

Βιβιανός

Γάιος

Γοργόνιος

Δομετιανός

Δόμνος

Εκδίκιος

Ευνοϊκός

Ευτύχιος

Ηλιάκης

Ιουλιανός

Ηράκλειος

Ησύχιος

Θεόδουλος

Θεόφιλος

Ιωάννης

Κλαύδιος

Κύριλλος

Κάνδιδος

Κυρίων

Λεόντιος

Λυσίμαχος

Μελίτων

Νικόλαος

Ξάνθιος

Ουαλέριος

Ουάλης

Πρίσκος

Σαρκεδών

Σεβηριανός

Σισίννιος

Σμάραγδος

Φιλοκτήμων

Φλάβιος

Χουδίων

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των 40 Μαρτύρων κάθε χρόνο στις 9 Μαρτίου και η Καθολική την επομένη. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Σαράντος και η Σαραντούλα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς

Αετίνα

Βιβιανός

Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν

Ηλιανός, Ιλιάς

Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα

Λυσίμαχος

Λυσιμάχη

Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης

Ξανθή, Ξανθούλα

Σεβηριανός

Σεβηριανή

Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα

Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης

Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας

Σαράντης, Σαράντος*

Σαράντω, Σαραντούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

