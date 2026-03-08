Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Οι πρώτες εικόνες από τη ρομαντική εκδήλωση

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Baby shower για την Κατερίνα Καινούργιου: Οι ρομαντικές λεπτομέρειες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου γιορτάζει το baby shower της σήμερα, 8 Μαρτίου, στα Βόρεια Προάστια.
  • Η παρουσιάστρια είναι στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει την πρώτη της κόρη με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Η εκδήλωση έχει ρομαντική ροζ διακόσμηση και εντυπωσιακή τριώροφη τούρτα.
  • Οι καλεσμένοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες και γράφουν ευχές για το μωρό.
  • Η Κατερίνα θα αποχαιρετήσει προσωρινά το κοινό της πριν τις διακοπές του Πάσχα.

Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου ζει μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της, καθώς πραγματοποιείται το baby shower της σε γνωστό χώρο στα Βόρεια Προάστια.

Η παρουσιάστρια ντυμένη στα ροζ και δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα γιορτάζει τον επικείμενο ερχομό της πρώτης της κόρης, καρπού του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, περικυκλωμένη από αγαπημένους φίλους και συγγενείς, σε μια ζεστή και γεμάτη χαρά ατμόσφαιρα.

Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Ο χώρος της εκδήλωσης είναι διακοσμημένος σε ρομαντικές αποχρώσεις του ροζ, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό για την ξεχωριστή ημέρα. Σε ένα εντυπωσιακό τραπέζι δεσπόζει μια τριώροφη τούρτα σε παστέλ ροζ χρώμα, διακοσμημένη με λεπτεπίλεπτα λουλούδια και τοποθετημένη μπροστά από μια κομψή επιγραφή που γράφει «Babies are Sweet – Please Take a Treat». Δίπλα της υπάρχουν γλυκίσματα και μπισκότα σε ταιριαστές αποχρώσεις, προσφέροντας στους καλεσμένους μια όμορφη και γλυκιά εμπειρία.

Ενοχλημένη η Καινούργιου: Τα πλάνα την ώρα που τρώει - «Γιατί με δείχνεις;»

Ξεχωριστή θέση στη διακόσμηση έχει και ένα μεγάλο διακοσμητικό πάνελ που γράφει «Katerina’s Baby Shower – 8.3.2026», επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ημέρας για την παρουσιάστρια και τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Παράλληλα, έχει στηθεί και ένα δημιουργικό τραπέζι δραστηριοτήτων για τους καλεσμένους. Εκεί βρίσκονται κάρτες, σημειωματάρια και μικρά παιχνίδια που σχετίζονται με το μωρό, όπως το «Letters to Baby», όπου οι φίλοι και συγγενείς μπορούν να γράψουν ευχές και μηνύματα για τη μικρή που έρχεται. Υπάρχουν επίσης μπλοκ ζωγραφικής με σχέδια από βρεφικά ρούχα, κάρτες με παιχνίδια για το baby shower και μολύβια, ώστε οι καλεσμένοι να συμμετέχουν με δημιουργικό τρόπο στη γιορτή.

Στο πλευρό της βρίσκεται φυσικά και ο σύντροφός της, με τον οποίο μοιράζεται αυτή την ξεχωριστή περίοδο λίγο πριν τη γέννηση του μωρού τους. Οι καλεσμένοι απολαμβάνουν τη γιορτή, ενώ οι προσεγμένες διακοσμήσεις και οι αναμνηστικές φωτογραφίες δημιουργούν την τέλεια ατμόσφαιρα για να αποτυπωθούν οι μοναδικές στιγμές.

 

Η Κατερίνα διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και, όπως έχει αποκαλύψει, θα αποχαιρετήσει προσωρινά το κοινό της και την εκπομπή Super Κατερίνα λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα, ώστε να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τη γέννα. Η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία της να μην φέρει στον κόσμο το μωρό κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, προτιμώντας μια πιο ήρεμη περίοδο για τον ερχομό του.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε και κάποιες λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας με χαμόγελο πόσα κιλά έχει πάρει μέχρι στιγμής: «Πάει πρώτα η κοιλιά. Το πρωί ήμουν 77,8 κιλά. Μια χαρά. Έμεινα έγκυος στα 60 κιλά. Όλα καλά για το καλό», σημείωσε, δείχνοντας πόσο χαρούμενη και ήρεμη νιώθει σε αυτή τη νέα φάση της ζωής της.

Στιγμιότυπα από το Baby Shower της Κατερίνας Καινούργιου

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!

 

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ BABY SHOWER
