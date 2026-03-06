Καινούργιου: Η ενόχληση για το πλάνο την ώρα που έτρωγε- Γιατί με δείχνεις;

Ο κρυφός γάμος και η βάπτιση- «Ας παρεξηγηθούν όλοι και οι κολλητές μου»

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου με το πλάνο που την έδειχνε να τρώει/ βίντεο Super Κατερίνα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε αρνητικά σε πλάνο που την έδειχνε να τρώει κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
  • Εξέφρασε την ενόχλησή της στον σκηνοθέτη Δημήτρη, λέγοντας "Τι με δείχνεις;".
  • Σχολίασε ότι ντύθηκε σαν νύφη, αναφέροντας ότι θα κάνει γάμο μετά τη γέννηση του μωρού της.
  • Δήλωσε ότι θέλει να κρατήσει τον γάμο και τη βάπτιση κρυφά, χωρίς υπονοούμενα.
  • Ενθουσιάστηκε με τις συνταγές του Πέτρου Συρίγου, ζητώντας "σαντουιτσάρες".

Τη χιουμοριστική ματιά του σκηνοθέτη που φαίνεται πως ήθελε να πειράξει την Κατερίνα Καινούργιου, δεν «είδε» με καλό μάτι η εγκυμονούσα παρουσιάστρια.

Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»

Στη στήλη των ζωδίων κι ενώ περιέγραφε τις προβλέψεις η Βάσια Μαυράκη, η Κatken δοκίμασε ένα από τα σάντουιτς που είχε ετοιμάσει ο μάγειρας της εκπομπής. Περίμενε όμως, πως δε θα έβγαινε στον αέρα το πλάνο. Όταν το αντιλήφθηκε, έδειξε να ενοχλείται.

Καινούργιου: Το πλάνο που τη δείχνει να τρώει σάντουιτς

Καινούργιου: Το πλάνο που τη δείχνει να τρώει σάντουιτς

«Τι με δείχνεις ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», είπε απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη της εκπομπής της. 

Καινούργιου: Η αντίδρασή της με το πλάνο που τη δείχνει να τρώει 

Καινούργιου: Η αντίδρασή της με το πλάνο που τη δείχνει να τρώει 

«Ααααχ! Αχ για τον Δημήτρη τον σκηνοθέτη λέω εγώ. Κάτι δικά μου! Θα του χαλάσει η μέρα μετά», είπε στον αέρα της εκπομπής.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε πως ήταν ντυμένη σαν νύφη, με το μακρύ λευκό φόρεμά της από δαντέλα.

Η εμφάνιση σαν νύφη και ο γάμος που θα κρατήσει κρυφό μέχρι να γίνει/ βίντεο Super Κατερίνα

Η εμφάνιση σαν νύφη και ο γάμος που θα κρατήσει κρυφό μέχρι να γίνει/ βίντεο Super Κατερίνα

«Στα λευκά σήμερα, σαν νύφη. Εγώ θα κάνω τον γάμο πιο μετά, μετά το μωράκι. Εγώ όταν λέω κάτι κρυφό, σε μένα θα γίνει κρυφό, κρυφό. Ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα. Εννοώ ότι και για τη βάπτιση έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου και για τον γάμο, θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο incognito γίνεται. Μετά ένα πάρτι να είναι όλοι. Όταν λέω κρυφό πας με τον άνθρωπό σου, ελάχιστους συγγενείς, δεν το μαθαίνει κανείς και το μαθαίνουν όλοι μετά. Δε με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί, εγώ ξέρω τι κάνω εγώ. Ας παρεξηγηθούν όλοι και οι κολλητές μου, δε με ενδιαφέρει καθόλου», είπε χαρακτηριστικά. 

Λίγο μετά, ρώτησε τον Πέτρο Συρίγο ποια συνταγή ετοιμάζει για σήμερα. «Σαντουιτσάρες; Τρελαίνομαι», του είπε. 
 

