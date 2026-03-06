Καινούργιου: Η ενόχληση για το πλάνο την ώρα που έτρωγε- Γιατί με δείχνεις;

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου με το πλάνο που την έδειχνε να τρώει/ βίντεο Super Κατερίνα

Τη χιουμοριστική ματιά του σκηνοθέτη που φαίνεται πως ήθελε να πειράξει την Κατερίνα Καινούργιου, δεν «είδε» με καλό μάτι η εγκυμονούσα παρουσιάστρια.

Στη στήλη των ζωδίων κι ενώ περιέγραφε τις προβλέψεις η Βάσια Μαυράκη, η Κatken δοκίμασε ένα από τα σάντουιτς που είχε ετοιμάσει ο μάγειρας της εκπομπής. Περίμενε όμως, πως δε θα έβγαινε στον αέρα το πλάνο. Όταν το αντιλήφθηκε, έδειξε να ενοχλείται.

«Τι με δείχνεις ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», είπε απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη της εκπομπής της.

«Ααααχ! Αχ για τον Δημήτρη τον σκηνοθέτη λέω εγώ. Κάτι δικά μου! Θα του χαλάσει η μέρα μετά», είπε στον αέρα της εκπομπής.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε πως ήταν ντυμένη σαν νύφη, με το μακρύ λευκό φόρεμά της από δαντέλα.

«Στα λευκά σήμερα, σαν νύφη. Εγώ θα κάνω τον γάμο πιο μετά, μετά το μωράκι. Εγώ όταν λέω κάτι κρυφό, σε μένα θα γίνει κρυφό, κρυφό. Ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα. Εννοώ ότι και για τη βάπτιση έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου και για τον γάμο, θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο incognito γίνεται. Μετά ένα πάρτι να είναι όλοι. Όταν λέω κρυφό πας με τον άνθρωπό σου, ελάχιστους συγγενείς, δεν το μαθαίνει κανείς και το μαθαίνουν όλοι μετά. Δε με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί, εγώ ξέρω τι κάνω εγώ. Ας παρεξηγηθούν όλοι και οι κολλητές μου, δε με ενδιαφέρει καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο μετά, ρώτησε τον Πέτρο Συρίγο ποια συνταγή ετοιμάζει για σήμερα. «Σαντουιτσάρες; Τρελαίνομαι», του είπε.

