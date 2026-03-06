Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της

Το πρωινό θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, καθώς δίνει στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται για να ξεκινήσει σωστά.

Η Ιωάννα Τούνη δεν παραλείπει ποτέ το πρωινό της και συχνά πυκνά μοιράζεται στα social media τι επιλέγει να φάει.

Αυτή τη φορά, στο πιάτο που ανήρτησε σήμερα το πρωί, είδαμε αυγό, αβοκάντο, ντοματίνια και καλαμπόκι. Κάθε ένα από αυτά τα συστατικά προσφέρει διαφορετικά οφέλη για τον οργανισμό.

Δες το πρωινό της Ιωάννας Τούνη:

Αυγό

Το αυγό αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, που βοηθά στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των μυών. Παράλληλα περιέχει βιταμίνες όπως Β12, D και Α, καθώς και χολίνη, ένα θρεπτικό συστατικό σημαντικό για τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Επιπλέον, συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού, βοηθώντας στον καλύτερο έλεγχο της πείνας μέσα στην ημέρα.

Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι πλούσιο σε καλά μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς και στη ρύθμιση της χοληστερίνης. Παράλληλα περιέχει φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Τα καλά λιπαρά του βοηθούν επίσης στην απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών και προσφέρουν ενέργεια που διαρκεί.

Ντοματίνια

Τα ντοματίνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη Α και λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Παράλληλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και λίγες θερμίδες, κάτι που τα καθιστά ιδανική επιλογή για ένα ελαφρύ αλλά θρεπτικό πρωινό.

Καλαμπόκι

Το καλαμπόκι παρέχει υδατάνθρακες που προσφέρουν άμεση ενέργεια στον οργανισμό. Είναι επίσης πηγή φυτικών ινών, οι οποίες βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β που συμβάλλουν στον μεταβολισμό και στην παραγωγή ενέργειας.

Ο συνδυασμός πρωτεΐνης από το αυγό, καλών λιπαρών από το αβοκάντο, βιταμινών από τα λαχανικά και υδατανθράκων από το καλαμπόκι δημιουργεί ένα πλήρες και χορταστικό πρωινό που σε κρατάει χορτάτο για πολλές ώρες.