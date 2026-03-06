Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της

Δες τι τροφές επιλέγει η διάσημη influencer

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 20:36 Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια
06.03.26 , 20:30 Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»
06.03.26 , 20:06 Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης
06.03.26 , 20:04 Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων
06.03.26 , 20:00 Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά
06.03.26 , 19:48 Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της
06.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;
06.03.26 , 19:26 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
06.03.26 , 19:07 Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της
06.03.26 , 18:57 Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
06.03.26 , 18:30 Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί
06.03.26 , 18:20 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
06.03.26 , 18:05 Skoda: Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο οχήματα το 2025
06.03.26 , 18:02 Τούνη: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn– «Υπάρχει και δεύτερo βίντεο»
06.03.26 , 17:44 Τρία εκατομμύρια από Ολυμπιακό για Νους
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωινό θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, καθώς δίνει στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται για να ξεκινήσει σωστά. 

Η Ιωάννα Τούνη δεν παραλείπει ποτέ το πρωινό της και συχνά πυκνά μοιράζεται στα social media τι επιλέγει να φάει. 

Αυτή τη φορά, στο πιάτο που ανήρτησε σήμερα το πρωί, είδαμε αυγό, αβοκάντο, ντοματίνια και καλαμπόκι. Κάθε ένα από αυτά τα συστατικά προσφέρει διαφορετικά οφέλη για τον οργανισμό.

Δες το πρωινό της Ιωάννας Τούνη:

ιωαννα τουνη

Αυγό

Το αυγό αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, που βοηθά στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των μυών. Παράλληλα περιέχει βιταμίνες όπως Β12, D και Α, καθώς και χολίνη, ένα θρεπτικό συστατικό σημαντικό για τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Επιπλέον, συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού, βοηθώντας στον καλύτερο έλεγχο της πείνας μέσα στην ημέρα.

Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι πλούσιο σε καλά μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς και στη ρύθμιση της χοληστερίνης. Παράλληλα περιέχει φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Τα καλά λιπαρά του βοηθούν επίσης στην απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών και προσφέρουν ενέργεια που διαρκεί.

Ντοματίνια

Τα ντοματίνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη Α και λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Παράλληλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και λίγες θερμίδες, κάτι που τα καθιστά ιδανική επιλογή για ένα ελαφρύ αλλά θρεπτικό πρωινό.

Καλαμπόκι

Το καλαμπόκι παρέχει υδατάνθρακες που προσφέρουν άμεση ενέργεια στον οργανισμό. Είναι επίσης πηγή φυτικών ινών, οι οποίες βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β που συμβάλλουν στον μεταβολισμό και στην παραγωγή ενέργειας.

Ο συνδυασμός πρωτεΐνης από το αυγό, καλών λιπαρών από το αβοκάντο, βιταμινών από τα λαχανικά και υδατανθράκων από το καλαμπόκι δημιουργεί ένα πλήρες και χορταστικό πρωινό που σε κρατάει χορτάτο για πολλές ώρες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top