Ντορέττα Παπαδημητρίου: Συγκινήθηκε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

«Δεν είχε επικοινωνήσει τα θέματα υγείας, δεν ήθελε να γίνει βάρος»

Δείτε όσα είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη σχέση της στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, που αιφνιδίασε την οικογένεια.
  • Ο πατέρας της είχε προβλήματα υγείας που δεν είχε επικοινωνήσει, για να μην γίνει βάρος.
  • Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο διαζύγιό της από τον Κώστα Πηλαδάκη, χαρακτηρίζοντάς το δύσκολη περίοδο.
  • Είναι σε σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, αλλά δεν επιθυμεί να μιλά δημοσίως για τα προσωπικά της.
  • Δηλώνει ότι είναι καλά και προτιμά να ζει τις καταστάσεις παρά να τις αναλύει.

Στην πολύ δύσκολη περίοδο που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της αναφέρθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας ότι ο θάνατός του αιφνιδίασε τους οικείους του. Αν κι είχε προβλήματα υγείας, δεν τα επικοινωνούσε, μη θέλοντας να γίνει βάρος και να μπουν οι γιατροί στην καθημερινότητά του.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Συγκινήθηκε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

«Ήταν δύσκολο και πολύ ξαφνικό, δεν το περιμέναμε. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να νιώθει ότι γίνεται βάρος σε κανέναν. Είχε διάφορα θέματα υγείας που δεν μας τα είχε επικοινωνήσει και τα συνειδητοποιήσαμε όταν πια έφτασε να λιποθυμήσει, να τον πάμε στο νοσοκομείο», μοιράστηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή STATUS και τον Κωνσταντίνο Καμέα. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή

Η ηθοποιός επισήμανε πως ο πατέρας της δεν ήθελε να επιβαρύνει την οικογένειά του με την κατάσταση της υγείας του: «Δε μας είπε τίποτα, δεν είχε παραπονεθεί, ούτε στη μαμά μου. Δεν ήθελε να πηγαίνει στους γιατρούς. Ήταν σαν να είχε αποφασίσει ότι θα πάει μέχρι εκεί που θα τον πάει. Ξέροντας τον πατέρα μου, δεν ήθελε να μας στενοχωρήσει ούτε να μας γίνει βάρος, που φυσικά δε θα γινόταν».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Ντορέττας Παπαδημητρίου

Στην ίδια συνέντευξη η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε και στο διαζύγιό της από τον Κώστα Πηλαδάκη, κάνοντας λόγο για μία δύσκολη περίοδο: «Έχω περάσει από δύσκολες φάσεις. Και αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από αυτό, κοντά 20 χρόνια. Γενικότερα κάθε αλλαγή και κάθε μετάβαση από το ένα στάδιο σε ένα άλλο είναι απαιτητική. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη περίοδο προσαρμογής». 

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου το 2007 με τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Πηλαδάκη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου το 2007 με τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Πηλαδάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όσον αφορά στα προσωπικά της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, που είναι σε σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, διευκρίνισε πως δεν θέλει να μιλάει δημοσίως γι' αυτές τις πτυχές της ζωής της. «Δε μου αρέσει να αναλύω και να εξηγώ τίποτα. Μου αρέσει να τα ζω και δεν έχω καμία διάθεση να κρυφτώ. Θεωρώ ότι αυτά τα θέματα δεν είναι προς συζήτηση. Είμαι πολύ καλά», σχολίασε.

ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΕΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΛΑΔΑΚΗΣ
