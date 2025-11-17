Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η καλή προσωπική ζωή, η τηλεόραση και το θέατρο

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κορίτσια του θεάτρου και της τηλεόρασης, πάντα για τους σωστούς λόγους. Ίσως και λίγο για τους... λάθος, αφού δεν της αρέσει ιδιαίτερα να ασχολούνται με την προσωπική της ζωή.

Δε θα αναφερθώ στο αδιαμφισβήτητο ταλέντο και την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά στη γλυκύτητα και την ευγένεια που τη χαρακτήριζει όσες φορές έτυχε να μιλήσουμε μέσα στα χρόνια, πάντα με αφορμή κάποια από τις δουλειές της.

Με αφορμή την παράσταση Άνθρωπος χωρίς όνομα στο θέατρο Αποθήκη, είχα την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και μετά την Ντορέττα δεν έχεις να φοβηθείς ότι... δεν τα λέει!

Έχω την αίσθηση ότι σαν να έχουμε καιρό να σε δούμε στο θέατρο… τουλάχιστον σε μια παράσταση σαν το Άνθρωπος χωρίς όνομα του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ. Το ξέρω ότι δεν ισχύει, απλά έχω αυτή την εντύπωση…

Ευτυχώς αυτή η εντύπωση είναι λανθασμένη γιατί βρίσκομαι στο θέατρο κάθε χρόνο, είτε σε μεγάλες παραγωγές, είτε σε μικρότερης εμβέλειας. Για παράδειγμα πέρυσι βρισκόμουν στο Παλλάς που κάναμε μια υπέροχη παράσταση για μικρούς και μεγάλους τη Matilda και φέτος βρίσκομαι στο θέατρο Αποθήκη σε ένα αντίστοιχα υπέροχο έργο με εξαιρετικούς συντελεστές.

Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν με έχει συνηθίσει σε τέτοιους ρόλους και τέτοια έργα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που είχα κάνει το Μαύρο κουτί στο θέατρο Τζένη Καρέζη, δίπλα στον αείμνηστο Κώστα Καζάκο. Νιώθω πολύ τυχερή που μετά από χρόνια μου δίνεται η ευκαιρία ξανά να αναλάβω ένα τέτοιο ρόλο.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Θανάση Κουρλαμπά στην παράσταση Άνθρωπος χωρίς όνομα

Αισθάνεσαι ότι με αυτή την παράσταση… επιστρέφεις στα βασικά του θεάτρου, ή δεν έχει κάποια διαφορά από αυτή, ας πούμε, του Άλσους το 2024;

Δεν υπάρχουν «βασικά του θεάτρου». Επειδή είχα την ευκαιρία να δοκιμαστώ σε πολλές και διαφορετικές παραστάσεις, άλλου ύφους κι άλλου είδους, είμαι σε θέση, μέσω των εμπειριών αυτών, να πω ότι κάθε παράσταση έχει τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της αλλά ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος και είναι κοινός για όλα τα είδη θεάτρου. Ο σεβασμός και η προσφορά στους θεατές.

Μίλησε μου για την ηρωίδα που υποδύεσαι. Εσύ με τα ηθικά διλήμματα όπως του Σαμπέρ πώς τα πηγαίνεις;

Η Ρόουζ είναι μια αντιφατική προσωπικότητα. Δυναμική αλλά κι ευάλωτη. Αδίστακτη και παράλληλα φοβισμένη. Είναι μάνα και ταυτόχρονα γυναίκα που παλεύει να επιβίωσει σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία,δίπλα σε ισχυρές προσωπικότητες. Προσπαθώντας να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί για εκείνη και τα παιδιά της γίνεται πολύ σκληρή, χειριστική και με ύπουλους τρόπους θέλει να διατηρήσει την κοινωνική κι οικονομική της θέση, ώστε να μη γυρίσει ποτέ ξανά εκεί από όπου ξεκίνησε. Συγκρούεται μέσα της το παρελθόν και το παρόν. Η νέα της ζωή με την παλιά, όταν έρχονται και συναντιούνται.

Σίγουρα μια ενδιαφέρουσα και πολύπλευρη προσωπικότητα. Για μένα ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις ηθικά διλήμματα είναι να επιλέγεις αυτό με το οποίο θα έχεις ήσυχη την συνείδηση σου.

Η συνεργασία σου με τους άντρες της παράστασης, Θανάση Κουρλαμπά, Ορέστη Τρίκα και Φώτη Κουτρουβίδη πώς είναι;

Είναι υπέροχοι και οι τρεις και σαν ηθοποιοί και σαν άνθρωποι. Ο Θανάσης κι ο Ορέστης που ήταν από πέρυσι, μας βοήθησαν πολύ με τον Φώτη ,να ανακαλύψουμε τους ρόλους μας, να κάνουμε τις πρόβες μας και μας αγκάλιασαν απ την πρώτη στιγμή. Πάνω απ' ολα φυσικά ήταν η καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Μεγάλη χαρά που δούλεψα μαζί της κι ελπίζω να ξανά συναντηθούμε θεατρικά. Χαίρομαι πάντα όταν συνεργάζομαι με ανθρώπους που θαυμάζω κι από τους οποίους έχω να μάθω.

Το παράσταση Δευτέρα & Τρίτη πώς είναι;

Από τη μια έχεις τη χρονική δυνατότητα να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα, από την άλλη πρέπει να έχεις το έργο συνέχεια στο μυαλό γιατί περνάει ολόκληρη εβδομάδα μέχρι να ξανά πας στο θέατρο και χρειάζεται συγκέντρωση. Το συγκεκριμένο είναι από τα έργα που δε θα πείραζε να το παίζουμε και κάθε μέρα!

Τηλεοπτικά γιατί δε σε βλέπουμε σε κάποια από τις ΤΟΣΕΣ τηλεοπτικές σειρές κι αυτής της σεζόν; Ένα σίριαλ εποχής νιώθω ότι θα σου πήγαινε γάντι.

Για όλα έρχεται η κατάλληλη στιγμή. Ίσως η ενασχόληση μου με την παρουσίαση να έχει αποπροσανατολίσει κάποιους δημιουργούς τηλεοπτικών σειρών. Ή μπορεί να με σκέφτονται πάντα για συγκεκριμένους ρόλους κι αυτό είναι περιοριστικό για μενα. Θα έρθει η στιγμή που θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες, ώστε να προκύψει ο κατάλληλος ρόλος σε μια τηλεοπτική σειρά, που θα μου δώσει την ευκαιρία να δείξω κι άλλες πτυχές της δουλειάς μου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου την εποχή που παρουσίαζε το Καλημερούδια στο Mega

Παρουσιάζοντας πρωινή εκπομπή στο Mega το 2014,αισθάνεσαι ας πούμε… πρωτοπόρος ανάμεσα στους ηθοποιούς που τελευταία ασχολήθηκαν με την τηλεπαρουσίαση;

Προφανώς και δεν αισθάνομαι πρωτοπόρος. Πώς θα μπορούσα άλλωστε, από τη στιγμή που τόσο αξιόλογοι συνάδελφοι, είχαν κάνει πολύ πριν από εμένα πολύ μεγάλες επιτυχίες στην παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών, κι έτσι άνοιξαν τον δρόμο και σε εμάς.

Πόσο «παλιακή» είναι η ερώτηση αν οι παρουσιαστές πρέπει να ασχολούνται με την παρουσίαση εκπομπών…

Ως άνθρωπος δε στέκομαι ποτέ στις ταμπέλες. Αν κάποιος είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε κληθεί να αναλάβει και το κάνει με εργατικότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στον κόσμο, τότε αξίζει να βρίσκεται σε αυτήν τη θέση. Επομένως το ερώτημα δεν είναι παλιακό αλλά άτοπο.

Τι πιστεύεις ότι βλέπει σε εσένα ο κόσμος και σε συμπαθεί τόσο πολύ. Αλήθεια, έχω ακούσει για εσένα ατάκα: «Η Ντορέττα είναι θεά!»

Αν εννοείς ο κόσμος της δουλειάς που με γνωρίζει και με έχει συναναστραφεί, ίσως να έχει αυτήν τη γνώμη γιατί για μένα το κομμάτι της συμπεριφοράς και του σεβασμού των ανθρώπων μέσα στη δουλειά ή κι εκτός φυσικά, είναι σημαντικό. Επίσης είμαι κι ο άνθρωπος που πάντα προσπαθώ το κλίμα να είναι ευχάριστο .Θα πω τα αστεία μου, θα ελαφρύνω την ατμόσφαιρα αν είναι τεταμένη .

Τώρα ο κόσμος που μας παρακολουθεί χαίρομαι πολύ αν έχει τέτοια γνώμη αν και ξέρω ότι ποτέ δε γίνεται να αρέσεις σε όλους κι υπάρχει και κόσμος που μπορεί να με αντιπαθεί πολύ χωρίς να με ξέρει. Το πρίσμα μεσα απ το οποίο «κρίνουμε» τον οποιοδήποτε είτε τον ξέρουμε είτε όχι, είναι πολύ υποκειμενικό και προσωπικό για τον καθένα κι έχει να κάνει κυρίως με τον ίδιο.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Δε γίνεται να μη σε ρωτήσω για το πως είσαι στην προσωπική σου ζωή… Φαίνεσαι πολύ, πολύ καλά!

Είμαι και φαίνομαι! (Γέλια)

Ποια σίριαλ βλέπεις εκτός από το Grand Hotel;

Πονηρούλη… ως άνθρωπος της δουλειάς, φυσικά και παρακολουθώ τις δουλειές που γίνονται στην τηλεόραση. Δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο να τα παρακολουθήσω όλα με συνέπεια. Από την άλλη χαίρομαι πολύ που ο θεατής έχει επιλογές και στηρίζει τις ελληνικές παραγωγές.

Πέρα από την παράσταση, ποια είναι τα επαγγελματικά σου σχέδια για το μέλλον;

Θα βγει η ταινία μας Φίλοι για πάντα σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μουσούλη στις 19 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους. Είναι μια υπέροχη ιστορία μιας παρέας φίλων. Άλλη μια συνεργασία για την οποία νιώθω ευγνώμων. Με ανθρώπους μπρος και πίσω από τις κάμερες που χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί τους .

Συνεχίσω τρίτη χρονιά το ραδιόφωνο, κάθε πρωί 09.00-11.00 στον MyRadio 104,6 και ξεκινάω, πρώτα ο Θεός, και κάτι δικό μου στο Internet για το οποίο θα ενημερωθείτε όταν έρθει η ώρα με το καλό.

Είσαι μια γυναίκα που κάνει πολλά πράγματα στη ζωή της. Υπάρχει κάτι που δεν έχεις κάνει ακόμα και θες πολύ να σου συμβεί;

Πολλά. Πάντα νιώθω ότι έχω πολλά ακόμα να μάθω, να κάνω και να δώσω. Καλά να είμαστε και να εμπιστευόμαστε τη ζωή γιατί καμία φορά έχει πολύ ωραιότερα και καλύτερα πράγματα για εμάς από αυτά που μπορεί να σκεφτόμαστε.

Κλείνοντας θέλω να μου δώσεις τις ευχές σου για τη νέα χρονιά που έρχεται… Εσένα πώς θες να σε βρει;

Να είναι μια χρονιά με υγεία, αγάπη, χαρά και δημιουργία. Μια χρονιά που οι άνθρωποι θα έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση και νοιάξιμο για τους άλλους. Με λιγότερο θυμό. Σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο γεμίζει με τεχνητή νοημοσύνη, να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στην στη συναισθηματική.

Άνθρωπος χωρίς όνομα

Θέατρο Αποθήκη

Οδός Σαρρή 40, Αθήνα

Με τους: Θανάση Κουρλαμπά, Ορέστη Τρίκα, Ντορέττα Παπαδημητρίου & Φώτη Κουτρουβίδη

Δημιουργική ομάδα

Μετάφραση: Δημήτρης Στεφανάκης (εκδόσεις Έναστρον)

Θεατρική διασκευή/Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνική επιμέλεια: Μαρία Φιλίππου

Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Σβορώνου

Κοστούμια: Μαντώ Ψυχουντάκη

Βοηθός ενδυματολόγου: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλης

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

Κινησιολογία: Χριστίνα Φωτεινάκη

Μακιγιάζ/Special effects: Ράνια Γιαννάκη

Creative Αgency: GridFox

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: A PRIORI www.a-priori.gr

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15