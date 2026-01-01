Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο

Με έναν χορό γεμάτο μπρίο, με πολύ κέφι και χαρά η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος αποχαιρέτησαν το 2025 και υποδέχτηκαν το 2026.

Το ζευγάρι έκανε για πρώτη φορά Πρωτοχρονιά μαζί και η ευτυχία του ήταν μεγάλη. Οι ηθοποιοί που φέτος συμπρωταγωνιστούν στη σειρά του MEGA “Μία νύχτα μόνο” στην οποία είναι και εκεί ζευγάρι, γιόρτασαν στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου και μοιράστηκαν τις ευτυχισμένες τους στιγμές με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media.

“2026! Καλή Χρονιά” έγραψε η Μαριλίτα με τους fans της να την πλημμυρίζουν με ευχές.

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Πώς ξεκίνησε η σχέση της Μαριλίτας Λαμπροπούλου και του Δημήτρη Λάλου

Το ζευγάρι ερωτεύτηκε την περίοδο που έπαιζε στη σειρά “Σασμός” στον Alpha. Oι δυο τους ήρθαν πιο κοντά όμως η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή το 2024.Μαριλίτα και Λάλος έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στις 15/1/25 σε εμπορικό κέντρο στα Βόρεια Προάστια.

«Με τη Μαριλίτα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σύνδεση υποκριτικά, και όχι μόνο. Έχουμε μια κοινή επαφή, έναν κοινό τρόπο να προσεγγίζουμε τον ρόλο, να προσεγγίζουμε τη στιγμή. Ο ρόλος είναι και η στιγμή την ώρα που παίζεις, πώς χειραγωγείς τον χρόνο την ώρα που παίζεις. Με τη Μαριλίτα κάπως έχουμε ταιριάξει σε αυτό, γι’ αυτό και καταφέραμε να κάνουμε αυτό το πολύ δυνατό ζευγάρι. Έχουμε ξεκινήσει πρόβες για την παράσταση "Ζωρζ & Φρεντερίκ: Ποιητές του Ονείρου" στο Ηρώδειο και ανυπομονούμε να βρεθούμε μπροστά στον κόσμο» είχε εξομολογηθεί ο Δημήτρης Λάλος στην εκπομπή Super Κατερίνα λίγο πριν γίνει γνωστή η σχέση τους.

Ο Δημήτρης Λάλος πριν τη σχέση του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Έλενα Μαυρίδου με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη την οκτώ ετών σήμερα Νικολέτα. Και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου όμως υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Γιάννη Νταλιάνη και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά την Έλλη που είναι 15 χρονών και τη Μαρίνα που είναι 13.

