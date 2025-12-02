Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»

«Καλό χειμώνα» ευχήθηκε ο Δημήτρης Λάλος μέσα από μία κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ο ηθοποιός ανάρτησε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, ποζάροντας χαμογελαστός και αγκαλιά με τη σύντροφό του.

«Καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε με υγεία και καλοσύνη», έγραψε ο Δημήτρης Λάλος στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή του.

Μετά τον Σασμό του Alpha όπου γνωρίστηκαν, Λαμπροπούλου και Λάλος συνεργάζονται ξανά τηλεοπτικά στη σειρά του Mega, Μία Νύχτα Μόνο. Η ηθοποιός είχε αναφέρει στην εκπομπή Buongiorno, ότι για τους δυο τους ήταν «ευχή» να δουλέψουν ξανά μαζί και τόνισε ότι όταν βρίσκονται στο ίδιο πλατό αισθάνονται πως «κάτι συμβαίνει». Ο Δημήτρης Λάλος υπογράμμισε ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που αγαπάει και με τους οποίους μπορεί να συνεννοηθεί.

Μετά τον Σασμό, Μαριλίτα Λαμπροπούλου & Δημήτρης Λάλος μαζί στο Μια Νύχτα Μόνο

Το ζευγάρι ρωτήθηκε και για την προβολή της σχέσης του. Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανέφερε ότι δεν αισθάνονται πως περιορίζονται, σημειώνοντας: «Έχουμε την πολυτέλεια της ιδιωτικότητας. Εμείς κινούμαστε αρκετά ελεύθερα, χωρίς να νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας». Ο Δημήτρης Λάλος συμπλήρωσε: «Τι να κάνουμε; Προφανώς ενδιαφέρει και τον κόσμο για τον ηθοποιό, αυτό είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε ενστερνιστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή η δημοσιότητα. Ήμαστε διάσημοι λόγω της δουλειάς μας, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε διάσημοι».