Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε κανά δυο φορές το νησί Χαργκ για πλάκα»

Αμετακίνητος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο ενδεχόμενο εκεχειρίας με το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC News. Μάλιστα προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ μπορεί να βομβαρδίσουν κανά δυο φορές το νησί Χαργκ «για πλάκα», ενώ κάλεσε τον Ιρανό ηγέτη, Μποτζταμπά Χαμενεΐ, αν είναι ζωντανός να εμφανιστεί δημόσια. Την ίδια ώρα Γαλλία και Βρετανία διέψευσαν τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι σκοπεύουν να στείλουν πολεμικά πλοία, ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Φρουροί της Επανάσταση απείλησαν ότι θα σκοτώσουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία, αλλά ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να το πράξει αυτή τη στιγμή «επειδή οι όροι δεν είναι ακόμη αρκετά ικανοποιητικοί».

Αν και δε διευκρίνισε ποιοι είναι αυτοί οι όροι, ανέφερε πως μέρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας θα αποτελεί η δέσμευση του Ιράν να εγκαταλείψει κάθε πυρηνική φιλοδοξία.

A U.S. Air Force B-52 Stratofortress takes off for a night mission during Operation Epic Fury. Strikes from U.S. forces continue to be unpredictable, dynamic, and decisive. pic.twitter.com/LU9zogVy7C — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2026

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς» το νησί Χαργκ -έναν κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν -αλλά πρόσθεσε ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλά για πλάκα».

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Σημείωσε ακόμα ότι δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε πως αν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός θα πρέπει να εμφανιστεί δημόσια.

Trump said U.S. forces heavily damaged Iran's key oil export hub, Kharg Island, during recent strikes.



“We totally demolished Kharg Island.”



He added the U.S. could strike it again:



“We may hit it a few more times just for fun.”



Trump also said the attack avoided major energy…

Μέση Ανατολή: Γαλλία και Βρετανία απορρίπτουν πρόταση για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Στην ίδια συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως πολλές χώρες είναι διατεθειμένες να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων.

Σύμφωνα με το BBC, η Ουάσινγκτον καλεί στη δημιουργία μιας πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που θα συνοδεύει δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα από επιθέσεις ή παρεμβάσεις που αποσταθεροποιούν τις αγορές ενέργειας.

Από ότι φαίνεται όμως το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου δεν είχε αντίκρισμα, καθώς η Βρετανία και η Γαλλία είπαν ήδη «όχι» στην πρόσκληση του.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι δε θα στείλει πολεμικά πλοία προκειμένου να επιληφθούν της ασφαλούς διέλευσης δεξαμενοπλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Όχι. Η γαλλική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε. «Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει αμυντική, προστατευτική. Σταματήστε την κινδυνολογία», συνέχιζε.

Από την πλευρά της, η Βρετανία μέσω του υπουργείου Άμυνας της χώρας, διεμήνυσε πως παραμένει αμετάβλητη παρά τις απαιτήσεις Τραμπ.

Απαντώντας στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Βρετανία να στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η θέση της δεν έχει αλλάξει.

Μέση Ανατολή: Σενάρια κατάληψης της νήσου Χαργκ από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα διακινούνται σενάρια για την κατάληψη του νησιού Χαργκ από τις αμερικανικές δυνάμεις. Κάτι τέτοιο θα «στραγγάλιζε» τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, αλλά θα μπορούσε επίσης να παράσχει μια πλατφόρμα από την οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις κατά της ηπειρωτικής χώρας.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αμφίβια πλοία μεταφέρουν έως και 5.000 πεζοναύτες και ναύτες στον Περσικό Κόλπο, ενισχύοντας αυτά τα σενάρια. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα.

Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται να σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Στο πολεμικό πεδίο, όλη τη νύχτα δε σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες του πολέμου στο Ισραήλ, με δυνάμεις της Χεζμπολάχ και του Ιράν να εξαπολύουν ομοβροντία πυραύλων και drones προς κάθε μεγάλη πόλη της χώρας.

'#اصفهان حدود ۶:۱۵'

تصاویر دریافتی از دود انفجارهای حملات صبح یکشنبه ۲۴ اسفند#Iran pic.twitter.com/Ec2P7VAJ4v — Vahid Online (@Vahid) March 15, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης από την άλλη, ορκίστηκαν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αν αυτός ο εγκληματίας, ο δολοφόνος παιδιών, ο σιωνιστής πρωθυπουργός βρίσκεται ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν

Νωρίς το πρωί ακούστηκαν εκρήξεις και καπνοί έγιναν ορατοί στην ιρανική πόλη Ισφαχάν, μετά από μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός.

It's Tel Aviv, central Israel, fragments from Iranian ballistic missiles and interceptors. pic.twitter.com/T6aRSiTWPH — M.Madni (@M1Pak) March 15, 2026

Μέση Ανατολή: Επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στα ΗΑΕ

Παράλληλα, χθες βράδυ οι Φρουροί της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων οι οποίες σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ.

Η επίθεση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, που έκαναν πάντως λόγο περί αναχαίτισης έξι πυραύλων με στόχο την Αλ Χαρτζ, όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη βάση.

Χτυπήθηκε επίσης το σύστημα ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, τόνισαν ότι επιφυλάσσονται «του δικαιώματος να αμυνθούν εναντίον των ιρανικών πληγμάτων αλλά συνεχίζουν να επιλέγουν την αυτοσυγκράτηση», προσθέτοντας πως η χώρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για να εξευρεθεί λύση και να τελειώσει ο πόλεμος.

Μέση Ανατολή: Πρωτοβουλία της Γαλλίας για τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο

Στον Λίβανο, που σφυροκοπείται από το Ισραήλ, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θέλει να σχηματίσει αντιπροσωπεία για να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η κυβέρνηση Μακρόν από την πλευρά της, παρουσίασε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ - Λιβάνου, στο οποίο προτείνεται ο Λίβανος να αναγνωρίσει το Ισραήλ για πρώτη φορά.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, περιοχή που οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού ελέγχουν από τον Νοέμβριο του 2024, και θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το Axios.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξετάζουν την πρόταση, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου αποδέχτηκε το σχέδιο ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες ανησυχώντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να καταστρέψει τη χώρα.

Εάν γίνει αποδεκτό η κυβέρνηση του Λιβάνου θα δεσμευτεί να αποτρέψει επιθέσεις κατά του Ισραήλ από το έδαφός της και να εφαρμόσει το δικό της σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απαγόρευση της στρατιωτικής της δραστηριότητας.

Ισραήλ και Λίβανος θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός και επικείμενων απειλών.

Η τελική φάση του γαλλικού σχεδίου προβλέπει την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου — και μεταξύ Λιβάνου και Συρίας — μέχρι το τέλος του 2026, αναφέρει το Axios.

Μέση Ανατολή: Oι Αμερικανοί πολίτες εγκαταλείπουν την περιοχή

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη εξέδωσε τέλος νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράκ, μετά την πτώση πυραύλου στο κτίριο της πρεσβείας το Σάββατο.

Στην προειδοποίησή της, η αμερικανική πρεσβεία ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να «εγκαταλείψουν το Ιράκ αμέσως».

«Οι Αμερικανοί πολίτες που επιλέγουν να παραμείνουν στο Ιράκ καλούνται να επανεξετάσουν την απόφασή τους, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική απειλή που συνιστούν οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν», έγραψε η πρεσβεία.

Καθώς το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ έχουν καλέσει τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν περισσότερες από δώδεκα χώρες.

Ξεχωριστά, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι διέταξαν τους μη επείγοντες κυβερνητικούς υπαλλήλους και τους συγγενείς των κυβερνητικών υπαλλήλων να εγκαταλείψουν το Ομάν, σύμφωνα με το Reuters.