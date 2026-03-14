Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου

Επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ, στρατηγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, με βαριά βομβαρδιστικά B-2.
  • Το Ιράν αντέτεινε με επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και απείλησε με αντίποινα σε περίπτωση νέων επιθέσεων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά δεν πλήγωσαν τις πετρελαϊκές υποδομές.
  • Το νησί Χαργκ εξάγει το 90% του ιρανικού αργού και είναι κρίσιμο για την οικονομία του Ιράν.
  • Η επίθεση ακολούθησε και άλλες επιθέσεις στην περιοχή, περιλαμβανομένων βομβαρδισμών στο Λίβανο.

Την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου, το νησί Χαργκ, βομβάρδισαν με βαριά βομβαρδιστικά Stealth B-2 οι ΗΠΑ. Το Ιράν απάντησε με ένα χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, ενώ συνεχίζει να ασκεί πίεση, κρατώντας κλειστά τα Στενά του Ορμούζ. 

Την επίθεση στο νησί Χαργκ ανακοίνωσε μέσω Truth Social  Ντόνταλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι «οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον κάθε στρατιωτικού στόχου στο νησί, που αποτελεί καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

 

 

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας και συνέχισε:

Οι Αμερικανοί χτύπησαν το νησί Χαργκ, «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου - φωτό αρχείου AP Images

Οι Αμερικανοί χτύπησαν το νησί Χαργκ, «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου - φωτό αρχείου AP Images

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει:

«Πριν από λίγο, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε έναν από τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής και εξαφάνισε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο πετράδι του Ιράν, το νησί Χαργκ. 

Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και εξελιγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να ΜΗΝ καταστρέψω την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οτιδήποτε για να παρεμβαίνει στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτήν την απόφαση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας και τώρα, ανασύνταξα τον Στρατό μας στην πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη, μακράν, οπουδήποτε στον κόσμο. 

Τι Ιράν ανακοίνωσε ότι δε χτυπήθηκαν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ - φωτό αρχείου AP Images

Τι Ιράν ανακοίνωσε ότι δε χτυπήθηκαν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ - φωτό αρχείου AP Images

Το Ιράν δεν έχει καμία δυνατότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να επιτεθούμε - δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό! Το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει την ικανότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, στην πραγματικότητα, τον κόσμο! 

Ο στρατός του Ιράν, και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται σε αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν συνετό να καταθέσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, που δεν είναι πολύ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Σε νέα του ανάρτηση μάλιστα λίγο αργότερα, ισχυρίστηκε πως το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και «εκλιπαρεί να κλειστεί συμφωνία». Ο ίδιος όμως, όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. 

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν», ανέφερε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Καμία πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στη νήσο Χαργκ

Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων. Μάλιστα μετά το αμερικανικό χτύπημα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα οδηγήσει σε επίθεση από μέρους τους σε ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες και σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ.

Από το νησί Χαργκ διακινείται το 90% του πετρελαίου του Ιράν - φωτό αρχείου AP Images

Από το νησί Χαργκ διακινείται το 90% του πετρελαίου του Ιράν - φωτό αρχείου AP Images

Σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής στο νησί Χαργκ ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά».

Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Νησί με αραιή βλάστηση κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν. Μέσω αυτού εξάγεται το 90% περίπου του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως, θα γίνουν στάχτες, σε τέτοια περίπτωση νέας επίθεσης», αντέτεινε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ιράν: Η νήσος Χαργκ και η στρατηγική του σημασία

Το νησί Χαργκ είναι ένα κοραλλιογενές νησί περίπου στο ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν, μόλις 25 χιλιόμετρα (15 μίλια) από τις ακτές του Ιράν, στον Περσικό Κόλπο.

Η νήσο Χαργκ θεωρείται «κλειδί» για την ιρανική οικονομία - φωτό αρχείου AP Images

Η νήσο Χαργκ θεωρείται «κλειδί» για την ιρανική οικονομία - φωτό αρχείου AP Images

Σύμφωνα με το CNN, σχεδόν καθημερινά, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου κατευθύνονται μέσω αγωγών προς το νησί, γνωστό στους Ιρανούς ως το «Απαγορευμένο Νησί», λόγω των αυστηρών στρατιωτικών ελέγχων.

Οι μεγάλες προβλήτες του, που εκτείνονται σε νερά αρκετά βαθιά ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν υπερδεξαμενόπλοια πετρελαίου, καθιστούν το νησί κρίσιμο σημείο για τη διανομή πετρελαίου. Επεξεργάζεται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Το νησί αποτελεί εδώ και καιρό «κλειδί» για την οικονομία του Ιράν. Ένα έγγραφο της CIA από το 1984 ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις είναι «οι πιο ζωτικές στο πετρελαϊκό σύστημα του Ιράν και η συνεχιζόμενη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την οικονομική ευημερία του Ιράν». 

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε πρόσφατα ότι η καταστροφή του τερματικού σταθμού θα «παραλύσει την οικονομία του Ιράν και θα ανατρέψει το καθεστώς».

Μέση Ανατολή: Πλήγμα drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη 

Την ίδια ώρα, επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα δέχθηκε νωρίς το πρωί η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, σύμφωνα με ανώτερο Ιρακινό αξιωματικό. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

 

 

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

Η επίθεση ακολούθησε δύο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας—δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν— που σκότωσαν δύο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε Κέντρο Υγείας στον Λίβανο – 12 γιατροί και νοσηλευτές νεκροί

Αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ έπληξε κέντρο υγείας στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «θρηνεί» μέλη του υγειονομικού προσωπικού της Μπουρτζ Καλαουίγια, τα οποία «σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, το οποίο στοχοποίησε πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας της πόλης», διευκρινίζοντας πως «12 γιατροί, τραυματιοφορείς και νοσοκόμοι σε υπηρεσία στο κέντρο σκοτώθηκαν και ακόμη ένα μέλος του υγειονομικού προσωπικού τραυματίστηκε».

Επιχείρηση διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επίθεση αυτή είναι η δεύτερη εναντίον του τομέα της υγείας μέσα σε μερικές ώρες, έπειτα από επιδρομή στη Σαουάνε, η οποία σκότωσε δύο τραυματιοφορείς προσκείμενους στη Χεζμπολάχ και το συμμαχικό Άμαλ.

