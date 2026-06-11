Η μπλε μπριγάδα επέστρεψε γεμάτη αγωνία μπροστά στους κριτές του MasterChef 2026 για τη δοκιμασία της αντιγραφής πιάτου, με κύριο υλικό το κοκοράκι. Ο Νίκος, έχοντας αναλάβει το πρώτο στάδιο, εξήγησε ότι ετοίμασε ένα παραδοσιακό μπαρδουνιώτικο κοκκινιστό και μετέφερε με κάθε λεπτομέρεια τις οδηγίες στον Ανδρέα, ο οποίος μαγείρευε από την άλλη πλευρά του τοίχου. Οι ελπίδες της ομάδας για έναν εύκολο πόντο ήταν μεγάλες, καθώς με το άνοιγμα των καμπανών τα δύο πιάτα έδειχναν οπτικά σχεδόν ολόιδια.

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Η ανατροπή όμως ήρθε αμέσως μετά, όταν ο Ανδρέας πήρε τον λόγο και προχώρησε σε μια σοκαριστική αποκάλυψη που πάγωσε τους πάντες. Ομολόγησε ότι κατά τη διάρκεια της μαγειρικής έσπασε ένα γυάλινο μπουκάλι ντομάτας μέσα στη χύτρα όπου σιγομαγείρευε το κρέας. Αν και προσπάθησε να απομακρύνει τα θραύσματα, παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Τα έψαξα και δεν είχε, αλλά είναι επικίνδυνο για να το φάτε. Και το έβαλα στο πιάτο για την αντιγραφή, αλλά δεν μπορείτε να φάτε τη σάλτσα... την κροκέτα και τη σάλτσα».

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Η αντίδραση των κριτών ήταν άμεση κι απόλυτη. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ξεκαθάρισε ότι σε μια τέτοια προσπάθεια δε νοείται να απομονωθούν στοιχεία του πιάτου, καθώς το αποτέλεσμα κρίνεται συνολικά. Λόγω του σοβαρού κινδύνου ασφάλειας, το πιάτο του Ανδρέα κηρύχθηκε «μη γενόμενο», στερώντας αυτόματα από την μπλε μπριγάδα τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον πόντο.

MasterChef 2026: Ο Νίκος βγήκε εκτός εαυτού με το λάθος του Ανδρέα

Ο Ανδρέας ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη, αναλαμβάνοντας το 100% της ευθύνης κι αποδίδοντας το λάθος του στο άγχος και τη σύγχυση της στιγμής. Ωστόσο, η δικαιολογία αυτή δεν ήταν αρκετή για να κατευνάσει τα πνεύματα. Ο Νίκος έγινε έξαλλος, τονίζοντας ότι υπήρχε τουλάχιστον μισή ώρα διαθέσιμου χρόνου και έξτρα υλικά για να ξεκινήσουν τα μπουτάκια από την αρχή, αν ο Ανδρέας είχε μιλήσει εγκαίρως.

MasterChef 2026: Ο Ανδρέας ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του

Στα παρασκήνια το κλίμα για την μπλε μπριγάδα έγινε εξαιρετικά βαρύ. Η απόφαση του Ανδρέα να κρύψει το ατύχημα μέχρι την ώρα της κρίσης -ενώ νωρίτερα σχεδίαζε κανονικά το πιάτο στον συμπαίκτη του- γέννησε έντονες υποψίες στην ομάδα. Αρκετοί άφησαν αιχμές ότι ένας τόσο έμπειρος μάγειρας ίσως σαμποτάρισε εσκεμμένα την προσπάθεια για να ευνοήσει την κόκκινη μπριγάδα, με μοναδικό υποστηρικτή του τη Wasan, η οποία αρνήθηκε να πιστέψει ότι υπήρχε δόλος πίσω από αυτή την καταστροφική επιλογή.

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