Μόλις 35 λεπτά φέρεται να χρειάστηκε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου για να διαπράξει το άγριο έγκλημα μέσα στο γραφείο του.

Όπως αποκαλύπτει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η δικαστική συντάκτρια Star, Τασούλα Παπανικολάου, κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την ακριβή ώρα κατά την οποία ο κατηγορούμενος μπήκε μαζί με το θύμα στην πολυκατοικία, αλλά και τη στιγμή που αποχώρησε μόνος, κρατώντας το λάπτοπ του ποινικολόγου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο Σταύρος Γεωργίου και ο κατηγορούμενος αιγυπτιακής καταγωγής εμφανίζονται να μπαίνουν στην είσοδο της πολυκατοικίας στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Οι δύο άνδρες κατευθύνονται προς το γραφείο του δικηγόρου.

Στις 2:05, δηλαδή ακριβώς 35 λεπτά αργότερα, ο Αιγύπτιος καταγράφεται να βγαίνει μόνος του από το κτίριο. Στα χέρια του φέρεται να κρατά τον φορητό υπολογιστή του Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είχε ήδη διαπραχθεί η δολοφονία.

Η μυστηριώδης τηλεφωνική κλήση μετά το έγκλημα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον μία τηλεφωνική συνομιλία του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε ελάχιστα λεπτά μετά το έγκλημα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Star, ο άνδρας εμφανίζεται να περπατά και να συνομιλεί με κάποιον μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Το πρόσωπο που βρισκόταν στην άλλη άκρη της γραμμής παραμένει άγνωστο.

Οι αστυνομικές αρχές θέλουν να διαπιστώσουν με ποιον επικοινώνησε ο καθ’ ομολογίαν δράστης αμέσως μετά τη δολοφονία και τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του κατηγορουμένου.

Η ανάλυση των κλήσεων και των υπόλοιπων επικοινωνιών του θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα μπορούσε να δείξει εάν ενημέρωσε κάποιον για όσα είχαν συμβεί ή εάν είχε προηγηθεί επικοινωνία με άλλο πρόσωπο πριν φτάσει στο γραφείο.

Βρέθηκαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου

Το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του Σταύρου Γεωργίου εντοπίστηκαν κλειδωμένα μέσα στο γραφείο του. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν ο κατηγορούμενος αφαίρεσε, εκτός από το λάπτοπ, και κάποιο χρηματικό ποσό.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο γραφείο, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα ευρήματα στον χώρο και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Παράλληλα, αναζητούν απαντήσεις για το κίνητρο της δολοφονίας και εξετάζουν εάν η αφαίρεση του φορητού υπολογιστή συνδέεται μόνο με τη ληστεία ή εάν ο κατηγορούμενος ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία.

Το τελευταίο αντίο στον Σταύρο Γεωργίου

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν το πρωί τον Σταύρο Γεωργίου. Τραγικές φιγούρες ήταν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του ποινικολόγου, οι οποίες κλήθηκαν να πουν το τελευταίο αντίο στον πατέρα τους.

Συντετριμμένος ήταν και ο αδελφός του, όπως και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στον γνωστό ποινικολόγο. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν κάθε στοιχείο που θα φωτίσει πλήρως το άγριο έγκλημα και όσα συνέβησαν κατά τα μοιραία 35 λεπτά.