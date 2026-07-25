Σταύρος Γεωργίου: Τα μοιραία 35 λεπτά στο γραφείο του ποινικολόγου

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.07.26 , 00:16 Παντρεύτηκε η Δώρα Παντέλη: Το εντυπωσιακό νυφικό και η άφιξη της νύφης
25.07.26 , 23:55 Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά
25.07.26 , 23:34 ΚΑΤ: Επίθεση σε τραυματιοφορέα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου
25.07.26 , 23:00 Σταύρος Γεωργίου: Τα μοιραία 35 λεπτά στο γραφείο του ποινικολόγου
25.07.26 , 22:15 Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν πυραύλους και drones από την Υεμένη
25.07.26 , 21:45 Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Σε συναγερμό οι Έλληνες
25.07.26 , 21:16 Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου
25.07.26 , 21:00 Καιρός: Έπεσαν 97.000 κεραυνοί – Επιστρέφουν τα 35άρια
25.07.26 , 20:30 Συγκλονιστικές εικόνες: Μπουρίνι έπληξε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
25.07.26 , 19:58 Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
25.07.26 , 19:40 Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
25.07.26 , 19:38 Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
25.07.26 , 19:04 Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι
25.07.26 , 18:55 Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3
25.07.26 , 17:32 Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας
Σταύρος Γεωργίου: Τα μοιραία 35 λεπτά στο γραφείο του ποινικολόγου
Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Γιολάντα Μπαλαούρα: Η καταγωγή, η μακροχρόνια σχέση κι ο Παντελής
Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας
Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Γεωργίου δολοφονήθηκε σε 35 λεπτά στο γραφείο του από τον κατηγορούμενο Αιγύπτιο.
  • Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την είσοδο και έξοδο του δράστη με το λάπτοπ του θύματος.
  • Μία τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου λίγα λεπτά μετά το έγκλημα είναι στο επίκεντρο της έρευνας.
  • Το κινητό και το πορτοφόλι του Γεωργίου βρέθηκαν στο γραφείο του, ενώ παραμένει άγνωστο αν έγινε ληστεία.
  • Η κηδεία του Σταύρου Γεωργίου πραγματοποιήθηκε με συγκίνηση από συγγενείς και φίλους.

Μόλις 35 λεπτά φέρεται να χρειάστηκε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου για να διαπράξει το άγριο έγκλημα μέσα στο γραφείο του.

Όπως αποκαλύπτει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η δικαστική συντάκτρια Star, Τασούλα Παπανικολάου, κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την ακριβή ώρα κατά την οποία ο κατηγορούμενος μπήκε μαζί με το θύμα στην πολυκατοικία, αλλά και τη στιγμή που αποχώρησε μόνος, κρατώντας το λάπτοπ του ποινικολόγου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο Σταύρος Γεωργίου και ο κατηγορούμενος αιγυπτιακής καταγωγής εμφανίζονται να μπαίνουν στην είσοδο της πολυκατοικίας στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Οι δύο άνδρες κατευθύνονται προς το γραφείο του δικηγόρου.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του

Στις 2:05, δηλαδή ακριβώς 35 λεπτά αργότερα, ο Αιγύπτιος καταγράφεται να βγαίνει μόνος του από το κτίριο. Στα χέρια του φέρεται να κρατά τον φορητό υπολογιστή του Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είχε ήδη διαπραχθεί η δολοφονία.

Η μυστηριώδης τηλεφωνική κλήση μετά το έγκλημα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον μία τηλεφωνική συνομιλία του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε ελάχιστα λεπτά μετά το έγκλημα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Star, ο άνδρας εμφανίζεται να περπατά και να συνομιλεί με κάποιον μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Το πρόσωπο που βρισκόταν στην άλλη άκρη της γραμμής παραμένει άγνωστο.

Οι αστυνομικές αρχές θέλουν να διαπιστώσουν με ποιον επικοινώνησε ο καθ’ ομολογίαν δράστης αμέσως μετά τη δολοφονία και τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του κατηγορουμένου.

Η ανάλυση των κλήσεων και των υπόλοιπων επικοινωνιών του θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα μπορούσε να δείξει εάν ενημέρωσε κάποιον για όσα είχαν συμβεί ή εάν είχε προηγηθεί επικοινωνία με άλλο πρόσωπο πριν φτάσει στο γραφείο.

Βρέθηκαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου

Το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του Σταύρου Γεωργίου εντοπίστηκαν κλειδωμένα μέσα στο γραφείο του. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν ο κατηγορούμενος αφαίρεσε, εκτός από το λάπτοπ, και κάποιο χρηματικό ποσό.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο γραφείο, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα ευρήματα στον χώρο και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Παράλληλα, αναζητούν απαντήσεις για το κίνητρο της δολοφονίας και εξετάζουν εάν η αφαίρεση του φορητού υπολογιστή συνδέεται μόνο με τη ληστεία ή εάν ο κατηγορούμενος ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία.

Το τελευταίο αντίο στον Σταύρο Γεωργίου

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν το πρωί τον Σταύρο Γεωργίου. Τραγικές φιγούρες ήταν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του ποινικολόγου, οι οποίες κλήθηκαν να πουν το τελευταίο αντίο στον πατέρα τους.

Συντετριμμένος ήταν και ο αδελφός του, όπως και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στον γνωστό ποινικολόγο. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν κάθε στοιχείο που θα φωτίσει πλήρως το άγριο έγκλημα και όσα συνέβησαν κατά τα μοιραία 35 λεπτά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά
Ελλαδα
Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά
ΚΑΤ: Επίθεση σε τραυματιοφορέα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου
Ελλαδα
ΚΑΤ: Επίθεση σε τραυματιοφορέα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου
Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Στόχος Ο Ντογιάκος
Ελλαδα
Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου
Καιρός: Έπεσαν 97.000 κεραυνοί – Επιστρέφουν τα 35άρια
Ελλαδα
Καιρός: Έπεσαν 97.000 κεραυνοί – Επιστρέφουν τα 35άρια
Συγκλονιστικές εικόνες: Μπουρίνι έπληξε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
Ελλαδα
Συγκλονιστικές εικόνες: Μπουρίνι έπληξε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
Ελλαδα
Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Ελλαδα
Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
Ελλαδα
Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες
Ελλαδα
Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top