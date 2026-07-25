Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Σε συναγερμό οι Έλληνες

Δύσκολες στιγμές περνούν οι Έλληνες που ζουν κοντά στα ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Στη Μαδρίτη, κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους εξαιτίας του πυκνού καπνού και της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Στο Μπορντό, Έλληνες επιχειρηματίες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν ακόμη και εντολή εκκένωσης, καθώς η φωτιά πλησιάζει στα δυτικά προάστια της πόλης.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί συνολικά από τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην περιοχή της Μαδρίτης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ σε άλλους κατοίκους δόθηκε εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Η ποιότητα του αέρα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, με τη στάχτη να καλύπτει αυτοκίνητα, μπαλκόνια και δρόμους.

«Μας έπνιξαν ο καπνός και η στάχτη»

Η Άννα Φασιωτάκη, κάτοικος Μαδρίτης, περιγράφει στο Star τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν στην ισπανική πρωτεύουσα. Ο καπνός από τα μέτωπα που καίνε δυτικά της πόλης έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ η μυρωδιά του καμένου είναι έντονη ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από τις φλόγες.

«Μας έπνιξαν ο καπνός και η στάχτη», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία των κατοίκων που παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις των Αρχών.

Αρκετοί Έλληνες που ζουν κοντά στις πληγείσες περιοχές έχουν μετακινηθεί σε ασφαλέστερα σημεία, φιλοξενούμενοι προσωρινά σε σπίτια φίλων ή συγγενών. Έχουν μετατραπεί, όπως λένε, σε «εσωτερικούς μετανάστες», καθώς δεν γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις κατοικίες τους.

Οι πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης έχουν αποτεφρώσει χιλιάδες στρέμματα. Οι ισπανικές Αρχές κήρυξαν κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς διαφορετικά μέτωπα ενώθηκαν δημιουργώντας μία τεράστια πυρκαγιά. Οι άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλούν διαρκείς αλλαγές στην κατεύθυνση της φωτιάς.

Σε ετοιμότητα εκκένωσης Έλληνες επιχειρηματίες στο Μπορντό

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντ πλησιάζει προς το Μπορντό, με τις φλόγες να βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη.

Προάστια και οικισμοί έχουν ήδη εκκενωθεί, ενώ περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 15 λεπτών από το κέντρο του Μπορντό έχουν αδειάσει από κόσμο. Οι Αρχές πραγματοποιούν προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων, την ώρα που η πυρκαγιά συνεχίζει να κινείται μέσα σε εκτεταμένα πευκοδάση.

Ο Αλέξης Δημητρόπουλος, ιδιοκτήτης ελληνικού εστιατορίου στο Μπορντό, μίλησε στο Star για την αγωνία των Ελλήνων επιχειρηματιών. Όπως εξηγεί, βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και είναι έτοιμοι να κλείσουν τα καταστήματά τους και να απομακρυνθούν, εάν λάβουν σχετική εντολή.

«Φυσάει, η φωτιά τρέχει και εμείς φοβόμαστε», λέει, περιγράφοντας την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η κατάσταση. Οι επιχειρηματίες παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και έχουν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να φύγουν άμεσα, παίρνοντας μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα.

Μαζικές εκκενώσεις γύρω από το Μπορντό

Στη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από την ευρύτερη περιοχή της Ζιρόντ και των Λαντ. Εντολές εκκένωσης έχουν δοθεί, μεταξύ άλλων, σε κατοίκους των περιοχών Μερενιάκ, Λε Αγιάν και Εζίν, στα δυτικά του Μπορντό.

Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο Σομός και εξαπλώθηκε γρήγορα προς το Λε Πορζ και τη χερσόνησο Καπ Φερέ. Στην τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβέστες, εναέρια μέσα, στρατιωτικές δυνάμεις και ενισχύσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ελληνικές οικογένειες και οι επαγγελματίες που βρίσκονται στις δύο χώρες παραμένουν σε συναγερμό. Έχουν έτοιμα τα απαραίτητα έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα, περιμένοντας τις επόμενες οδηγίες των τοπικών Αρχών, ενώ ο καπνός και η στάχτη κάνουν την ατμόσφαιρα όλο και πιο δύσκολη.