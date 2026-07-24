Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία - Με σκάφη απομακρύνθηκαν από το Καπ Φερέ

Ο Μακρόν ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.07.26 , 12:10 Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με τεχνολογία EQ
24.07.26 , 12:00 Οι «it bags» της σεζόν που προτιμώ για τις urban καλοκαιρινές εμφανίσεις
24.07.26 , 11:31 Δολοφονία Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του 28χρονου μετά τον φόνο
24.07.26 , 11:24 Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία - Με σκάφη απομακρύνθηκαν από το Καπ Φερέ
24.07.26 , 11:13 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα ξεκινήσουν οι ισχυρές καταιγίδες
24.07.26 , 10:59 Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία
24.07.26 , 10:46 Νέο JAECOO 5: Οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα
24.07.26 , 10:40 Κηδεία Μαίρης Λίντα: Συγκινημένη η κόρη της στο τελευταίο «αντίο»
24.07.26 , 10:34 Αττική: Σε λειτουργία 388 κάμερες σε φανάρια για παραβίαση του «κόκκινου»
24.07.26 , 10:33 Nίκος Γκέλια: Ο χωρισμός, η νέα καθημερινότητα και η κόρη του
24.07.26 , 10:33 Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν είχα ξανακάνει σχέση με γυναίκα νηφάλιος»
24.07.26 , 10:00 Συνταγή για κοτόπουλο με χυλοπίτες, που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι
24.07.26 , 09:58 Μητσοτάκης: «Εκλογές δε θα γίνουν το φθινόπωρο»
24.07.26 , 09:44 Τζένη Μπαλατσινού: «Σκέφτομαι από τώρα πώς θέλω να είμαι ως γιαγιά»
24.07.26 , 09:13 Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά - Πάνω από 10 άτομα στο νοσοκομείο
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα ξεκινήσουν οι ισχυρές καταιγίδες
Κηδεία Μαίρης Λίντα: Συγκινημένη η κόρη της στο τελευταίο «αντίο»
Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της
Δολοφονία Σύρος: Τα ανείσπρακτα ενοίκια και οι ισχυρισμοί για ληστεία
Καιρός: Σε RED Code 11 περιοχές και η Αττική λόγω της κακοκαιρίας εξπρές
Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν είχα ξανακάνει σχέση με γυναίκα νηφάλιος»
Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία
Δολοφονία Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του 28χρονου μετά τον φόνο
Ιωάννα Τούνη: Το πολυτελές δώρο από τον σύντροφό της και μεγάλο δίλημμα
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Εικόνες από τη φωτιά στον κόλπο του Αρκασόν στη Γαλλία/ βίντεο ΑΡ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών από την χερσόνησο Καπ Φερέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιάς που μαίνεται στη Ζιρόντ.
  • Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν φτάσει με βάρκες στην Αρκασόν, με εντολή εκκένωσης.
  • Η φωτιά έχει κάψει 87.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει την εκκένωση 20.000 ατόμων.
  • Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Με σκάφη απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χερσονήσου Καπ Φερέ στη Γαλλία, για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται στη νοτιοδυτική περιοχή Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό και βόρεια του κόλπου Αρκασόν.

Πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζιρόντ κοντά στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες/  AP Photo/Caroline Blumberg

Πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζιρόντ κοντά στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες/  AP Photo/Caroline Blumberg

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν, έπειτα από εντολή εκκένωσης, σύμφωνα με το δημαρχείο της πόλης, όπως μετέδωσε το AFP. Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος, βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη 22/7. Έχει κάψει ήδη 87.000 στρέμματα.

Δύο πυροσβέστες νεκροί στη Γαλλία σε κατάσβεση πυρκαγιάς

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι -κάτοικοι και τουρίστες- έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια και τα κάμπινγκ τους, με εντολές εκκένωσης μέσω μηνυμάτων FR-Alert σε χωριά όπως το Κλαουέ και το Λε Φουρ.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, όταν το πυροσβεστικό τους όχημα εγκλωβίστηκε στις φλόγες στη νότια περιφέρεια Ζιρόντ, πριν από δύο μέρες.

Πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζιρόντ κοντά στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες/ AP Caroline Blumberg

Πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζιρόντ κοντά στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες/ AP Caroline Blumberg

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναμένει «σύντομα» ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ελλάδα Λαμβάνει 118,2 Εκατομμύρια Ευρώ Στο Πλαίσιο SAFE
Κοσμος
Η Ελλάδα λαμβάνει 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SAFE
Ιταλία: Εμπρηστές Έβαζαν Φωτιές Με Γάτες Για Προσάναμμα
Κοσμος
Εμπρηστές χρησιμοποιούσαν γάτες για να βάζουν φωτιές στην Ιταλία
Φωτιά Γαλλία
Κοσμος
Δύο πυροσβέστες νεκροί στη Γαλλία σε κατάσβεση πυρκαγιάς
Βομβαρδισμός Ιράν από ΗΠΑ
Κοσμος
Ιράν: Βομβαρδίζεται για 11η συνεχή ημέρα από τις ΗΠΑ
Καταγγελίες Για Βιασμούς Από Ιδρυτή Κατασκήνωσης Στο Βέλγιο
Κοσμος
Καταγγελίες για βιασμούς από ιδρυτή κατασκήνωσης στο Βέλγιο
Τι Δείχνει Νέα Μελέτη Για Καισαρική, Αντιβιοτικά, Μικροβίωμα
Κοσμος
Τι δείχνει νέα μελέτη για την καισαρική, τα αντιβιοτικά και το μικροβίωμα
Ινδία: Λεοπάρδαλη Επιτέθηκε Σε Καταστηματάρχη - Βίντεο Σοκ
Κοσμος
Βίντεο-σοκ: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη
Χούθι κατά Σαουδικής Αραβίας
Κοσμος
Χούθι: Ναυτικός αποκλεισμός στη Σαουδική Αραβία
Πέντε Χώρες Υπό Εξαφάνιση Λόγω Της Κλιματικής Αλλαγής
Κοσμος
Πέντε χώρες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top