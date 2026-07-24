Με σκάφη απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χερσονήσου Καπ Φερέ στη Γαλλία, για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται στη νοτιοδυτική περιοχή Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό και βόρεια του κόλπου Αρκασόν.

Πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζιρόντ κοντά στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες/ AP Photo/Caroline Blumberg

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν, έπειτα από εντολή εκκένωσης, σύμφωνα με το δημαρχείο της πόλης, όπως μετέδωσε το AFP. Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

💬 "On a traversé un épais nuage de fumée"



➡️ Le témoignage de Julia Delage, directrice adjointe de la rédaction de BFMTV, évacuée de la presqu'île du Cap-Ferret pic.twitter.com/xMbycFtgfe — BFM (@BFMTV) July 24, 2026

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος, βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη 22/7. Έχει κάψει ήδη 87.000 στρέμματα.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι -κάτοικοι και τουρίστες- έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια και τα κάμπινγκ τους, με εντολές εκκένωσης μέσω μηνυμάτων FR-Alert σε χωριά όπως το Κλαουέ και το Λε Φουρ.

🔥 More than 12,000 people evacuated as wildfires continue to spread in Gironde, near Arcachon Bay, one of France's most popular tourist destinations



🚒 Latest fires come days after two firefighters were killed while battling a blaze in southwestern France, with prosecutors… pic.twitter.com/CzumOmRAnL — Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2026

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, όταν το πυροσβεστικό τους όχημα εγκλωβίστηκε στις φλόγες στη νότια περιφέρεια Ζιρόντ, πριν από δύο μέρες.

Πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζιρόντ κοντά στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες/ AP Caroline Blumberg

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναμένει «σύντομα» ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.