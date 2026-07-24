Νέο JAECOO 5: Οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

Η JAECOO ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο JAECOO 5, ένα σύγχρονο compact SUV που διατίθεται σε δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV). Με μοντέρνα σχεδίαση, υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα, το νέο μοντέλο έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς.



Σύγχρονη σχεδίαση, τεχνολογία και premium αίσθηση.

Το νέο JAECOO 5 ακολουθεί τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, με καθαρές επιφάνειες, έντονες ακμές και SUV παρουσία. Η κάθετη μάσκα, τα Full LED φωτιστικά σώματα και οι ισορροπημένες αναλογίες δημιουργούν μια δυναμική και σύγχρονη εικόνα, ενώ το εσωτερικό του μοντέλου εστιάζει στην άνεση, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία. Η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, η ασύρματη φόρτιση και οι λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου συνθέτουν ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για τον οδηγό και τους επιβάτες.

JAECOO 5 SHS-H: Υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς χωρίς ανάγκη φόρτισης

Η πλήρως υβριδική έκδοση του JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί το προηγμένο Super Hybrid System (SHS-H), προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η προηγμένη αρχιτεκτονική του συστήματος συνδυάζει έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT), εξασφαλίζοντας άριστη συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων.



Στην καθημερινή οδήγηση, το JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Όταν απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς, όπως κατά την έντονη επιτάχυνση ή στις υψηλότερες ταχύτητες, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται αρμονικά, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα.JAECOO 5 SHS-H: Συνδυαστική αυτονομία έως 905 km και αποδοτικότητα για κάθε διαδρομή και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 5,3 l/100 km (WLTP). Ξεχωρίζει επίσης για τη μεγάλη του αυτονομία, καθώς επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 905 km, προσφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων με λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό.



JAECOO 5 EV: Ηλεκτρική αυτονομία έως 402 km για τη σύγχρονη καθημερινότητα

Το JAECOO 5 EV διαθέτει μπαταρία 61 kWh και προσφέρει συνολική αυτονομία WLTP έως 402 km, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης αλλά και των πιο απαιτητικών διαδρομών. Παράλληλα, η ταχεία φόρτιση DC έως 130 kW επιτρέπει φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη χρήση του οχήματος στην πράξη. Η ηλεκτρική έκδοση ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης, όπως Active Grille Shutter, δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, Vehicle-to-Load (V2L), Pet Mode, Camping Mode, Parking Climate Mode και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.



Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και πλούσιος εξοπλισμός

Η ασφάλεια αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά την εξέλιξη του νέου JAECOO 5. Το μοντέλο εξοπλίζεται με έως και 19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία υποστηρίζουν τον οδηγό σε κάθε διαδρομή και συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων.

Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, διατίθενται μεταξύ άλλων:

• Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go

• Αυτόνομη Πέδηση Έκτακτης Ανάγκης (AEB)

• Προειδοποίηση Εμπρόσθιας Σύγκρουσης (FCW)

• Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LKA)

• Προειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα (LDW)

• Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλού Σημείου (BSD)

• Rear Cross Traffic Alert

• Υποβοήθηση Αλλαγής Λωρίδας

• Αναγνώριση Ορίων Ταχύτητας

• Intelligent High Beam

• Driver Monitoring System

• Πανοραμική κάμερα 540°

Το νέο JAECOO 5 διατίθεται στην ελληνική αγορά τόσο στην υβριδική έκδοση SHS-H όσο και στην αμιγώς ηλεκτρική EV, με δύο επίπεδα εξοπλισμού που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, διατηρώντας κοινή φιλοσοφία: υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωμένο επίπεδο άνεσης και ασφάλειας ήδη από τη βασική έκδοση.

Οι τιμές των JAECOO 5 SHS-H & JAECOO 5 EV στην Ελλάδα

Για την πλήρως υβριδική έκδοση JAECOO 5 SHS-H

• JAECOO 5 SHS-H Select 26.900 € (26.200 €*)

• JAECOO 5 SHS-H Exclusive 30.500 € (29.800 €*)

Για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση JAECOO 5 EV

• JAECOO 5 EV Select 35.900 € (28.900 €*)

• JAECOO 5 EV Exclusive 37.900 € (30.900 €*)

*Για το JAECOO 5 SHS-H ισχύει προωθητική ενέργεια ύψους 700 €.

*Για το JAECOO 5 EV παρέχεται συνολικό όφελος πελάτη έως 7.000 €, εκ των οποίων 4.000 € προωθητική ενέργεια της εταιρείας και 3.000 € αφορούν την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.»