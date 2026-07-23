Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens

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Αυτοκινητο
Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens
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Με έντονες συγκινήσεις, αγώνες υψηλού επιπέδου και τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητριών του παγκόσμιου τένις ολοκληρώθηκε το τουρνουά WTA 250 Athens, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών (ΟΑΚΑ), προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μία εβδομάδα γεμάτη μοναδικές αθλητικές στιγμές.

Η Mercedes-Benz, η οποία υποστήριξε το τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026, μεταφέροντας την παγκόσμια συνεργασία της με τη Women's Tennis Association (WTA) στην Αθήνα, διατηρεί διαχρονικά μια στενή σχέση με το διεθνές τένις, στηρίζοντας μερικές από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του αθλήματος παγκοσμίως. Έτσι, βρέθηκε και στην Αθήνα επιβεβαιώνοντας τη σύνδεσή της με τις αξίες της αριστείας, της συνέπειας, της καινοτομίας και της κορυφαίας απόδοσης.

Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού, όπου το εναρκτήριο coin toss πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής της Star Automotive Ελλάς, Παναγιώτης Ριτσώνης.

Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens

Με αφορμή τη διοργάνωση, ο Π. Ριτσώνης δήλωσε:
«Το τένις είναι ένα άθλημα που εκφράζει με μοναδικό τρόπο την αφοσίωση, την ακρίβεια και τη διαρκή προσπάθεια για υπέρβαση – αξίες που βρίσκονται διαχρονικά στον πυρήνα της Mercedes-Benz. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συμβάλλουμε σε μια διοργάνωση που αναβαθμίζει το επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού και φέρνει το κοινό πιο κοντά σε κορυφαίες αθλήτριες και μοναδικές εμπειρίες.»

Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens

Το φινάλε του τουρνουά επιφύλασσε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή για το κοινό. Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, η νικήτρια Κρεϊτσίκοβα πέταξε το μπαλάκι του αγώνα στις εξέδρες, χαρίζοντας σε έναν τυχερό θεατή ένα αποκλειστικό δώρο: ένα test drive διάρκειας ενός Σαββατοκύριακου με τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC. Μια συμβολική κίνηση που μετέφερε τον ενθουσιασμό του τελικού έξω από το court και χάρισε στον νικητή μια εμπειρία οδήγησης αντάξια των κορυφαίων επιδόσεων που προηγήθηκαν.

Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του WTA 250 Athens επιβεβαίωσε τη δυναμική του γυναικείου τένις στην Ελλάδα και ανέδειξε τη σημασία διοργανώσεων που συνδυάζουν κορυφαίο αθλητικό θέαμα με εμπειρίες υψηλής ποιότητας για το κοινό. Για τη Mercedes-Benz, η παρουσία της στη διοργάνωση αποτέλεσε ακόμη μία έκφραση της διαχρονικής της σχέσης με τον αθλητισμό, την καινοτομία και την κορυφαία εμπειρία για το κοινό σε έναν χώρο που υπηρετεί την αριστεία, το πάθος και την επιδίωξη της κορυφής.

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