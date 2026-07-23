Κατερίνα Βρανά στο νοσοκομείο: «Πρέπει να τσεκάρω αν είναι όλα καλά»

Η stand-up comedian καθησύχασε τους followers της στο Instagram

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Δείτε το βιντεάκι που πόσταρε η Κατερίνα Βρανά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Βρανά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε μέσω Instagram.
  • Διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας και ζήτησε να μην ανησυχούν οι θαυμαστές της.
  • Στο βίντεο διατήρησε το χιούμορ της, αναφέροντας ότι περιμένει τον ορό και δεν μπορεί να φάει ό,τι θέλει.
  • Δέχθηκε πολλές ευχές και μηνύματα στήριξης από καλλιτέχνες όπως η Άλκηστη Πρωτοψάλτη και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
  • Η ενημέρωση έγινε την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με στόχο να καθησυχάσει το κοινό της.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Κατερίνα Βρανά, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη . Η γνωστή stand-up comedian εξήγησε ότι υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί πως η κατάσταση της υγείας της παραμένει ελεγχόμενη, ενώ ξεκαθάρισε και στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι «δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε».

«Δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε», είπε με το γνωστό της χιούμορ η Κατερίνα Βρανά

«Δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε», είπε με το γνωστό της χιούμορ η Κατερίνα Βρανά /Φωτογραφία Instagram

Η ίδια περιέγραψε από το νοσοκομείο τι συμβαίνει, λέγοντας: «Γεια σας. Λοιπόν, που και που συμβαίνουνε μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω αν είναι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση είμαι παιδιά. Μου ‘χουνε βάλει εδώ πεταλούδα και περιμένω τον ορό».

Κατερίνα Βρανά: Το μήνυμα από το νοσοκομείο

Παρά τη νοσηλεία της, η Κατερίνα Βρανά διατήρησε το χιούμορ της και μέσα στο βίντεο πρόσθεσε: «Θα σας έλεγα να ‘ρθείτε αλλά από δω δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ να φάω αυτό που θέλω. Το σημαντικό είναι ότι δε θα πάω ποτέ να έχω σκουλαρίκι, έτσι; Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη. Λες να με ξεχάσανε;».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Βρανά

Από την πλευρά της, η δημοσίευση προκάλεσε δεκάδες αντιδράσεις και ευχές στα social media, με πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο να της στέλνουν δημόσια μηνύματα στήριξης.

Κατερίνα Βρανά στο νοσοκομείο: «Πρέπει να τσεκάρω αν είναι όλα καλά»

Οι αντιδράσεις από Άλκηστη Πρωτοψάλτη και Γιώργο Καπουτζίδη

Η Άλκηστη Πρωτοψάλτη σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Αγάπη μου όλα θα τα καταφέρεις !!! Σε φιλώ πολύ πολύ γλυκά και περαστικά ΟΛΑ !!!! Παντοτινή θαυμάστρια σου !!!!!».

Με χιούμορ αντέδρασε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, γράφοντας: «Εχει κανέναν ωραίο γιατρό;». Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί μαζί στη Eurovision.

Η ενημέρωση έγινε από την ίδια, μέσα από το βίντεο και τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με στόχο να εξηγήσει γιατί βρίσκεται στο νοσοκομείο και να καθησυχάσει το κοινό της.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ
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