Μια ιδιαίτερη στιγμή ανάμεσα σε μητέρα και γιο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στο κέντρο της Αθήνας, με τη Νατάσα Παζαΐτη και τον Αλέξανδρο Καραμανλή να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα.

Οι δυο τους επέλεξαν να περάσουν χρόνο μαζί. Η Νατάσα Παζαΐτη και ο γιος της έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι και χαλαροί, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στους δρόμους του κέντρου, μακριά από τις έντονες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής, πλέον σε ηλικία 23 ετών, φαίνεται να διατηρεί μια φανταστική σχέση με τη μητέρα του. Η Νατάσα Παζαΐτη, από την πλευρά της, παραμένει πάντα διακριτική, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της και στις προσωπικές στιγμές που μοιράζεται με τα παιδιά της.

Για τη βόλτα τους στην Αθήνα, η γνωστή χειρουργός επέλεξε ένα κομψό αλλά ταυτόχρονα άνετο σύνολο. Φόρεσε ένα μπεζ - γκρι παντελόνι και το συνδύασε με λευκή μπλούζα και sneakers, δημιουργώντας ένα minimal look με σύγχρονη αισθητική. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μια γκρι δερμάτινη τσάντα, ενώ το φυσικό και φρέσκο μακιγιάζ της ταίριαζε ιδανικά σε μια πρωινή έξοδο στην πόλη.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής κινήθηκε σε πιο casual γραμμές, επιλέγοντας ένα τζιν παντελόνι και ένα μπλε πουκάμισο.

Δες τις φωτογραφίες:

Αλέξανδρος Καραμανλής: Χαλαρή βόλτα με τη μητέρα του, Νατάσα Παζαΐτη/ ndp