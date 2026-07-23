Γαλλικός κότσος: Το χτένισμα που αναβιώνει το old-Hollywood-glamour

Το πιο κομψό updo της σεζόν συνδυάζει γαλλική φινέτσα με αβίαστη κομψότητα

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Από τις καλοκαιρινές ημέρες στην πόλη μέχρι το κάλεσμα σε γάμο ή το beach party το γαλλικό σινιόν κερδίζει

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Τα μακριά μαλλιά παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς. Όμως, αργά ή γρήγορα, όλες αναζητούμε πρακτικές λύσεις για να απαλλαγούμε από τη ζέστη που μας προκαλούν όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, και να απομακρύνουν τα μαλλιά από το πρόσωπο και τον αυχένα χωρίς να χάσουν τίποτα από την κομψότητά τους. Η λύση; Το French knot, ή αλλιώς το γαλλικό σινιόν, ένα από τα πιο διαχρονικά και εκλεπτυσμένα χτενίσματα που επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Αφέλειες ή φράντζα; Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη απόφαση στα μαλλιά

Με τη γοητεία του old Hollywood και τη διαχρονική κομψότητα του παριζιάνικου στιλ, το french knot βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο κλασικό χαμηλό σινιόν και το γαλλικό ballerina bun. Μπορεί να είναι polished για μια βραδινή εμφάνιση ή πιο χαλαρό, με ελεύθερες τούφες γύρω από το πρόσωπο, για εκείνη την ανεπιτήδευτη αισθητική που χαρακτηρίζει το Parisian-chic στυλ.

french

Η αναβίωσή του δεν είναι τυχαία. Ο οίκος The Row, γνωστός για τη διακριτική πολυτέλεια και την understated αισθητική του, ανέδειξε το συγκεκριμένο χτένισμα στη συλλογή Spring/Summer 2026, με τα μοντέλα να εμφανίζονται με τα μαλλιά στριφτά ψηλά και στερεωμένα με πολυτελή χτενάκια ή pins. Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό που αγαπά η σύγχρονη γυναίκα: ένα look που δείχνει προσεγμένο χωρίς να μοιάζει υπερβολικά στημένο.

french

Πώς να δημιουργήσεις το τέλειο σινιόν;

Το μυστικό για ένα επιτυχημένο French knot δεν είναι μόνο η τεχνική αλλά και η σωστή προετοιμασία. Τα μαλλιά χρειάζονται λίγη υφή και όγκο ώστε να μπορούν να «κρατήσουν» το σχήμα. Αν είναι υπερβολικά λεία ή φορτωμένα με προϊόντα, το χτένισμα μπορεί να χάσει γρήγορα τη φόρμα του.

Καλό είναι, λοιπόν, να ξεκινήσεις με καθαρά, στεγνά μαλλιά, ιδανικά με λίγο dry shampoo ή ένα προϊόν που χαρίζει κράτημα κι απόφυγε τις βαριές μάσκες ή τα έλαια πριν το styling.

Διάβασε όλες τις συμβουλές για τον τέλειο γαλλικό κότσο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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