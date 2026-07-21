Τα nude νύχια είναι το νέο nail trend για τις καλοκαιρινές διακοπές

Η νέα τάση αφήνει πίσω τα έντονα χρώματα και επιλέγει διακριτική αισθητική

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Το νέο γαλλικό μανικιούρ είναι πιο ανάλαφρο, πιο σύγχρονο και πολύ πιο διακριτικό

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Για καιρό, το μανικιούρ ήταν ένας τρόπος να τραβήξουμε τα βλέμματα στα χέρια μας: Έντονες αποχρώσεις, εκκεντρικά σχέδια, chrome φινιρίσματα και περίτεχνο nail art μεταμόρφωναν τα νύχια σε αληθινό fashion statement.

nails

 Όμως η νέα εποχή της ομορφιάς φαίνεται να επιστρέφει στην απλότητα, με τα bare nails να γίνονται η πιο κομψή επιλογή για το φετινό καλοκαίρι, για όσες αναζητούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει περιποιημένο, φυσικό και αβίαστα elegant.

Summer nails: 3+1 υπέροχες ιδέες για το καλοκαιρινό μανικούρ σου

Η τάση invisible nails, όπως την έχουν βαφτίσει οι επαγγελματίες nail artists, δεν σημαίνει, βέβαια, άβαφα ή βαρετά νύχια. Αντίθετα, πρόκειται για μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση όπου η υφή, η λάμψη και η υγιής εμφάνιση των νυχιών βρίσκονται στο επίκεντρο. Τα nude nails είναι το μανικιούρ που δεν φωνάζει, αλλά αναδεικνύει τα χέρια με τον πιο διακριτικό τρόπο αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη πολυτέλεια βρίσκεται στην αυθεντικότητα.

Από τις διάφανες ροζ αποχρώσεις μέχρι τα milky φινιρίσματα και τα διακριτικά chrome εφέ, αυτές είναι οι εκδοχές των nude nails που ξεχώρισα.

Milky White

white nails

Το λευκό επιστρέφει στην πιο σοφιστικέ εκδοχή του. Οι γαλακτερές αποχρώσεις χαρίζουν καθαρότητα και φρεσκάδα, χωρίς την αυστηρότητα ενός καθαρού λευκού βερνικιού, και δημιουργούν το απόλυτο καλοκαιρινό μανικιούρ.

Φυσικό

nude nails

Οι ημιδιάφανες αποχρώσεις θυμίζουν gloss για τα νύχια και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει πάντα περιποιημένο και ανεπιτήδευτα κομψό.

Δείτε όλες τις hot τάσεις για τα καλοκαιρινά νύχια, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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