Αν και θα μπορούσε, δεν πήρε τον τίτλο ομορφιάς «Miss Universe». Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ζέτα Μακρυπούλια στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, είναι από την πρόβα της στην Αθήνα με την παράσταση «Ειρήνη», σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου.

To έργο εμπνευσμένο από την κωμωδία του Αριστοφάνη θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 24 και 25 Ιουλίου 2026.

Η Ζέτα Μακρυπούλια στην παράσταση «Ειρήνη»

«Τελευταία πρόβα στην Αθήνα. Από αύριο ξεκινούν οι πρόβες στην Επίδαυρο! Μεγάλη προσμονή έχω για την εβδομάδα που έρχεται..🙏

«Ειρηνη» Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.

Παρασκευή 24/7 πρεμιέρα και Σάββατο 25/7.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Σας περιμένουμε!💖», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε.

Η Ζέτα Μακρυπούλια στην παράσταση «Ειρήνη»/ instagram

Η παράσταση φέρει την υπογραφή των Νίκου Καραθάνου στη σκηνοθεσία και τη σύλληψη και του Φοίβου Δεληβοριά στη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Στη σκηνοθεσία και τα τραγούδια συνεργάστηκε και ο Άγγελος Τριανταφύλλου.

Ζέτα Μακρυπούλια: Πρόβες από την παράσταση «Ειρήνη»/ instagram

Συμμετέχουν οι: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου.

Η Ζέτα Μακρυπούλια στην παράσταση «Ειρήνη»/ instagram

Στις αρχές Ιουλίου, η ηθοποιός είχε εξηγήσει πως άλλα σχέδια είχε γι' αυτό το καλοκαίρι, μέχρι που ο Νίκος Καραθάνος της πρότεινε τον ρόλο για την «εΕιρήνη».

«Συνήθως όταν κάνεις σχέδια έρχεται η ζωή ή ο Καραθάνος και στα ανατρέπει 🫠 Αυτό το καλοκαίρι πίστευα ότι θα με βρει σε μια ερημική παραλία με τα απολύτως απαραίτητα. Άντε και στη μακρινή Βολιβία, όπου οργανώναμε ένα ταξίδι οι φίλοι μου κι εγώ.

Και τότε εμφανίστηκε ο Νίκος Καραθάνος και μου πρότεινε να ακολουθήσω εκείνον, την υπέροχη ομάδα του και τον @foivosdelivorias σε μια επίσκεψη στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.

Παρόλη την αγάπη που έχω για το καλοκαίρι και τη θάλασσα, πώς θα μπορούσα να αρνηθώ, όταν εκείνος με τιμά με τέτοιο τρόπο, για ακόμη μια φορά.

Ετσι λοιπόν αυτό το καλοκαίρι θα με βρει με αυτούς τους ταλαντούχους ανθρώπους, έτοιμη να ζήσω αυτήν την εμπειρία και όσα αυτή θα φέρει», είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.