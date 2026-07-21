Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο Παναγιώτης δεν έκρυψε την αδυναμία του στη μαμά του.

«Έχεις πολύ όμορφα μάτια, σαν της μαμάς μου», είπε αρχικά στην παρτενέρ του. Στη συνέχεια, ήθελε να πάρει τηλέφωνο τη μητέρα του να τη ρωτήσει αν έχει αλλεργία στον φρέσκο βασιλικό.

First Dates: Το κομπλιμέντο του Παναγιώτη στην Ερωφύλη για το χρώμα των ματιών της

Το αποκορύφωμα ήταν όταν έδωσε το κινητό του στην Ερωφύλη για να μιλήσει με την... υποψήφια πεθερά της, σε μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή στο First Dates.

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First Dates: Η άβολη στιγμή στο ραντεβού του Παναγιώτη με την Ερωφύλη

Η Ερωφύλη ενθουσιάστηκε με την εξωτερική εμφάνιση του Παναγιώτη και προσπέρασε το γεγονός ότι είναι «μαμάκιας», όπως παραδέχτηκε ο ίδιος με καμάρι. Από την άλλη, ο Παναγιώτης αποφάσισε τελικά πως η διαφορά ηλικίας τους δεν είναι πρόβλημα, κι έτσι και οι δύο δέχτηκαν ομόφωνα να ξαναβγούν.

Μάλιστα, το πρώτο τους ραντεβού έκλεισε υπέροχα, με τον 35χρονο να φιλά τρυφερά την 25χρονη στο μάγουλο.

Το φιλί του Παναγιώτη στην Ερωφίλη