Όταν πας σε First Date και σε βάζει να μιλήσεις με τη... μαμά του!

Το πιο αμήχανο ραντεβού, που όμως είχε αίσιο τέλος!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης εκδήλωσε την αδυναμία του στη μητέρα του κατά τη διάρκεια του First Dates.
  • Ζήτησε να μιλήσει με τη μαμά του για να ρωτήσει αν η Ερωφύλη έχει αλλεργία στον φρέσκο βασιλικό.
  • Η Ερωφύλη ενθουσιάστηκε με την εμφάνιση του Παναγιώτη, παρά την παραδοχή του ότι είναι 'μαμάκιας'.
  • Η διαφορά ηλικίας δεν αποτέλεσε εμπόδιο και συμφώνησαν να ξαναβγούν.
  • Το ραντεβού έκλεισε με ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο Παναγιώτης δεν έκρυψε την αδυναμία του στη μαμά του.

First Dates: Μπουχός ή αλοιφή; Εσύ τι από τα δύο θα γινόσουν;

«Έχεις πολύ όμορφα μάτια, σαν της μαμάς μου», είπε αρχικά στην παρτενέρ του. Στη συνέχεια, ήθελε να πάρει τηλέφωνο τη μητέρα του να τη ρωτήσει αν έχει αλλεργία στον φρέσκο βασιλικό.

First Dates: Το κομπλιμέντο του Παναγιώτη στην Ερωφύλη για το χρώμα των ματιών της

First Dates: Το κομπλιμέντο του Παναγιώτη στην Ερωφύλη για το χρώμα των ματιών της

Το αποκορύφωμα ήταν όταν έδωσε το κινητό του στην Ερωφύλη για να μιλήσει με την... υποψήφια πεθερά της, σε μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή στο First Dates.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν

First Dates: Η άβολη στιγμή στο ραντεβού του Παναγιώτη με την Ερωφύλη

First Dates: Η άβολη στιγμή στο ραντεβού του Παναγιώτη με την Ερωφύλη

Η Ερωφύλη ενθουσιάστηκε με την εξωτερική εμφάνιση του Παναγιώτη και προσπέρασε το γεγονός ότι είναι «μαμάκιας», όπως παραδέχτηκε ο ίδιος με καμάρι. Από την άλλη, ο Παναγιώτης αποφάσισε τελικά πως η διαφορά ηλικίας τους δεν είναι πρόβλημα, κι έτσι και οι δύο δέχτηκαν ομόφωνα να ξαναβγούν.

First Dates: «Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;»

Μάλιστα, το πρώτο τους ραντεβού έκλεισε υπέροχα, με τον 35χρονο να φιλά τρυφερά την 25χρονη στο μάγουλο. 

Όταν πας σε First Date και σε βάζει να μιλήσεις με τη... μαμά του!

Το φιλί του Παναγιώτη στην Ερωφίλη

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FIRST DATES
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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