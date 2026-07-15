H Eιρήνη και ο Κυριάκος ήταν αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του first dates. Ποιος άλλωστε δε θυμάται πως το ραντεβού τους το 2023 είχε ξεκινήσει με τον Κυριάκο να φέρνει μία τεράστια γλάστρα με λουλούδια;

To ραντεβού της Ειρήνης και του Κυριάκου/ First Dates

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Το ζευγάρι από τα πρώτα κιόλας λεπτά που μίλησε φάνηκε να υπάρχει χημεία μεταξύ τους. «Γνώρισα ένα άτομο καλό και με δυνατή προσωπικότητα» ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος.

H Eιρήνη στο First Dates



Ειρήνη και Κυριάκος αργότερα έκατσαν στο τραπέζι να γευματίσουν. Όλα πήγαν καλά αν εξαιρέσουμε μία διαφωνία που είχαν για τον λογαριασμό. Η Ειρήνη ήθελε να πληρώσουν μισό-μισό το ποσό ενώ εκείνος ήθελε να το πληρώσει ολόκληρο.

Ο Κυριάκος στο First Dates

«Ήθελε να τα πληρώσουμε μισά-μισά. Εντάξει εγώ δε δέχτηκα κάτι τέτοιο. Έκανε άνω-κάτω το μαγαζί» είπε ο Κυριάκος.

Ειρήνη/ First Dates 2023



Η Ειρήνη μάλιστα σηκώθηκε και ρώτησε αν είναι εκεί το πορτοφόλι της, της είπαν πως έχει τακτοποιήσει ήδη τον λογαριασμό ο κύριος.«Τελικά τα δώσαμε τα χρήματα μισά- μισά. Αυτά που περίσσεψαν τα αφήσαμε πουρμπουάρ και τελικά μείναμε ικανοποιημένοι»

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