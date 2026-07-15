Λορέντζο Καριέρε: Πέθανε ο γιος της Ματούλας που έγινε γνωστός από το «Bar»

Συμμετείχε στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.07.26 , 22:33 Μεταφέρθηκε Με Πλοίο Το F-16 Που Έκανε Αναγκαστική Προσγείωση Στη Ζάκυνθο
15.07.26 , 22:22 Λορέντζο Καριέρε: Πέθανε ο γιος της Ματούλας που έγινε γνωστός από το «Bar»
15.07.26 , 22:09 Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μπόντρουμ
15.07.26 , 21:43 Ωρωπός: «Ξεμπάζωσαν» Το Τερατούργημα Στη Θάλασσα
15.07.26 , 21:34 Marfin: Στο STAR ο δημοσιογράφος που «έπιασε» με τον φακό του τους 5
15.07.26 , 21:28 Ορφέας Αυγουστίδης - Γεωργία Κρασσά: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους!
15.07.26 , 21:14 Σίσσυ Χρηστίδου: Για γκολφ με τους γιους της στην Costa Navarino
15.07.26 , 21:12 Το First Dates επιστρέφει: Εσύ έχεις φάει ghosting;
15.07.26 , 21:05 Κυψέλη: Τι λέει η «Ελληνικό Μετρό» για τις ρωγμές στα κτίρια
15.07.26 , 20:13 Αποκάλυψη STAR: Η 46χρονη επέστρεψε και κοιτούσε τη Marfin να καίγεται
15.07.26 , 20:09 Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
15.07.26 , 19:59 Χαλκιδική: Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο δυστύχημα
15.07.26 , 19:34 Υποχωρεί η τιμή του χρυσού
15.07.26 , 19:29 Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής ανακοίνωσε τον ερχομό της κόρης του
15.07.26 , 19:15 Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»
Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Λορέντζο Καριέρε: Πέθανε ο γιος της Ματούλας που έγινε γνωστός από το «Bar»
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»
Χαλκιδική: Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο δυστύχημα
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Λορέντζο Καριέρε
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού Ματούλας, στις 15 Ιουλίου λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
  • Είχε γίνει γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» το 2002 και είχε εργαστεί ως μοντέλο και μουσικός.
  • Δημιούργησε το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» με τον Γιώργο Ελευθέρα.
  • Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.
  • Οι σχέσεις του με τη μητέρα του υπήρξαν τεταμένες και αποξενωμένες κατά διαστήματα.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Θάνατος Ματούλας: «Κατηγορούν τον Λορέντζο χωρίς να ξέρουν την αλήθεια»

Ο Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι «Bar» του MEGA το 2002.

Πριν από την τηλεοπτική του παρουσία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ μετά το παιχνίδι δραστηριοποιήθηκε στη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, το γνωστό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Στην προσωπική του ζωή, ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

Ματούλα: Αποτεφρώθηκε η σορός της- Την αποχαιρέτησαν Λορέντζο και Κατραβά

Η μητέρα του, η γνωστή και εκκεντρική προσωπικότητα της ελληνικής showbiz Ματούλα (Διαμάντω Κουτροπούλου), παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε το 1974 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον Λορέντζο. Ο γάμος τους δεν κράτησε, ενώ ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή το 2015.

Κατά καιρούς είχε γίνει γνωστό ότι οι σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του, η οποία απεβίωσε το 2023, πέρασαν μεγάλες περιόδους έντασης και αποξένωσης, γεγονός που είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ορφέας Αυγουστίδης - Γεωργία Κρασσά
Celebrities & Gossip Νεα
Ορφέας Αυγουστίδης - Γεωργία Κρασσά: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους!
Σίσσυ Χρηστίδου: Για Γκολφ Στην Costa Navarino
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Για γκολφ με τους γιους της στην Costa Navarino
Μάρω Κοντού
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Κωνσταντίνος Φραντζής
Celebrities & Gossip Νεα
Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής ανακοίνωσε τον ερχομό της κόρης του
Γιώργος Δόξας: Συγκινημένος Ο Πρώην Σύζυγος Της Μάρως Κοντού
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Λιάγκας: Οργισμένη απάντηση σε δημοσίευμα για τη βίλα & την Αντωνά
Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»
Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Σαμπάνης για Ιωάννα Σαρρή: «Το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα!»
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: «O Παπαμιχαήλ μου έλεγε ότι μοιάζω στην Αλίκη»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top