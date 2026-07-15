Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι «Bar» του MEGA το 2002.

Πριν από την τηλεοπτική του παρουσία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ μετά το παιχνίδι δραστηριοποιήθηκε στη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, το γνωστό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Στην προσωπική του ζωή, ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

Η μητέρα του, η γνωστή και εκκεντρική προσωπικότητα της ελληνικής showbiz Ματούλα (Διαμάντω Κουτροπούλου), παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε το 1974 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον Λορέντζο. Ο γάμος τους δεν κράτησε, ενώ ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή το 2015.

Κατά καιρούς είχε γίνει γνωστό ότι οι σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του, η οποία απεβίωσε το 2023, πέρασαν μεγάλες περιόδους έντασης και αποξένωσης, γεγονός που είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης.