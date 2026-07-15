Ανείπωτη τραγωδία στην Κω, με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι. Το νεαρό θύμα έχασε τη ζωή του μετά από ανατροπή τζετ σκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τουρκικές Αρχές, το συμβάν σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), όταν το τζετ σκι στο οποίο επέβαιναν οι αγνοούμενοι ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Η δραματική κατάληξη γράφτηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, βορειοανατολικά της Κω. Πλωτό σκάφος του ελληνικού Λιμενικού Σώματος εντόπισε και ανέσυρε τη νεαρή κοπέλα, η οποία δυστυχώς δεν είχε τις αισθήσεις της. Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το σκάφος του Λιμενικού στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου οι γιατροί μπόρεσαν απλώς να διαπιστώσουν τον θάνατό της.

Παρά την τραγική αυτή εξέλιξη, οι έρευνες στο σημείο του δυστυχήματος παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν άλλων επιβαινόντων που αγνοούνται. Στην επιχείρηση, εκτός από τα πλωτά μέσα, συμμετέχει ενεργά και ένα ελικόπτερο της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις πάνω από τη θαλάσσια περιοχή.

Το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ, γεγονός που καθιστά τις έρευνες ακόμη πιο δύσκολες.