Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη, με την πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές να δίνουν μια πραγματική μάχη με το χρόνο και τις φλόγες. Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην περιοχή Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές και κινητοποιώντας άμεσα τεράστιο όγκο δυνάμεων.

Εξαπλώνεται γρήγορα η πυρκαγιά / Φωτογραφία: neakriti.gr

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, όμως γρήγορα πήρε ανησυχητικές διαστάσεις. Το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πάνω από τον οικισμό του Μελιδοχωρίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες είναι δραματικές και ακραία αντίξοες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, τροφοδοτώντας τις φλόγες και δημιουργώντας νέες εστίες.

Η πυκνή κάλυψη καπνού δυσχεραίνει την ορατότητα, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης μια συνεχή πρόκληση για τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προτού αυτή πλησιάσει τις αυλές των σπιτιών.

Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο / Φωτογραφία: neakriti.gr

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς.

Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου: 112 για εκκένωση

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε άμεση παρέμβαση. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής άκουσαν στα κινητά τους τον χαρακτηριστικό ήχο του 112.

Το επείγον μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονταν στις εξής περιοχές να απομακρυνθούν αμέσως:

Μελιδοχώρι

Βοριάς Ηρακλείου

Η οδηγία των αρχών ήταν σαφής: οι πολίτες έπρεπε να κατευθυνθούν με ασφάλεια προς τους οικισμούς Χαράκι και Δαμάνια. Η διαδικασία της προληπτικής εκκένωσης ξεκίνησε αμέσως, με τη συνδρομή της αστυνομίας και τοπικών εθελοντών που πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να βεβαιωθούν ότι κανένας δεν θα παρέμενε πίσω, ειδικά ηλικιωμένοι ή άτομα με κινητικά προβλήματα.

Εικόνες από το πύρινο μέτωπο / Φωτογραφία: neakriti.gr