Πάντα πίστευα ότι η φροντίδα του σώματός μου χωριζόταν σε δύο διαφορετικά κομμάτια: την εξωτερική εμφάνιση, όπου το κολλαγόνο είχε τον πρώτο λόγο για το δέρμα, και την εσωτερική δύναμη, όπου η πρωτεΐνη και τα βάρη κυριαρχούσαν.

Πρόσφατα όμως, μια νέα επιστημονική προσέγγιση με έκανε να αναθεωρήσω τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την αποκατάσταση και την κίνηση. Ανακάλυψα ότι η υποστήριξη του μυϊκού ιστού ξεκινά από ένα επίπεδο που συχνά παραβλέπεις, αυτό της εσωτερικής «σκαλωσιάς» των μυών σου.

Όταν ακούς για κολλαγόνο, ο νους σου πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στις αρθρώσεις ή στην ελαστικότητα του προσώπου. Η τριπλή έλικα αυτής της πρωτεΐνης λειτουργεί ως δομικό στοιχείο για τους τένοντες και τους χόνδρους. Ωστόσο, νέα δεδομένα φωτίζουν μια άγνωστη πτυχή: την ικανότητα που έχει ένα συγκεκριμένο συμπλήρωμα να αναδομεί τον μυϊκό ιστό από μέσα, βελτιώνοντας την ποιότητα των ινών σου.

Η ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα

Ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν τι συμβαίνει όταν συνδυάζεις την προπόνηση ενδυνάμωσης με τη λήψη πεπτιδίων κολλαγόνου. Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα που ακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα με βάρη για 12 εβδομάδες. Η ομάδα που λάμβανε 15 γραμμάρια υδρολυμένου κολλαγόνου ημερησίως παρουσίασε μια εντυπωσιακή αλλαγή στη σύσταση των μυών της.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορά το κολλαγόνο τύπου Ι, την κύρια δομική πρωτεΐνη στον μυϊκό ιστό. Αυτός ο τύπος κολλαγόνου δημιουργεί ανθεκτικές και εύκαμπτες ίνες που βοηθούν τους μυς σου να διατηρούν το σχήμα τους και να μεταφέρουν αποτελεσματικά τη δύναμη στα οστά. Στην ομάδα που χρησιμοποίησε το συμπλήρωμα, η αύξηση του κολλαγόνου τύπου Ι έφτασε το 30%, ενώ σε όσους έκαναν μόνο γυμναστική, το ποσοστό περιορίστηκε στο 10%. Αυτή η διαφορά υποδηλώνει ότι η προπόνηση από μόνη της ίσως δεν αρκεί για να φτάσεις στο πλήρες δυναμικό σου.

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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου