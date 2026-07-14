Θες να νιώθεις χαρούμενη; Η «αργή ντοπαμίνη» είναι ίσως η μόνη απάντηση

Μπορείς να το πετύχεις, αρκεί να απομακρυνθείς από το συνεχές scrolling

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Η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη που εκκρίνεται όταν νιώθεις χαρά. Με το φαγητό, το σεξ, όταν βλέπουμε ανθρώπους και πράγματα που αγαπάμε. Υπάρχει όμως και η ντοπαμίνη που παίρνουμε από το scrolling και την επιλέγουμε γιατί είναι γρήγορη και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε.

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Καθώς γελάς με memes και πατάς πάνω σε αναρτήσεις, η ορμόνη της επιβράβευσης ανεβάζει τη διάθεσή σου και σε κάνει να θέλεις να συνεχίσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αγορές: είναι ευχάριστο να γεμίζεις το καλάθι σου, να πατάς το «Αγορά τώρα» και να παρακολουθείς την πορεία του δέματος μέχρι να φτάσει στο σπίτι σου. Σου ακούγεται οικείο;

dopamine

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι γρήγορες «εκρήξεις» ντοπαμίνης δεν διαρκούν πολύ. Πολύ σύντομα επιστρέφεις στα προηγούμενα επίπεδα διάθεσης ή μπορεί ακόμη και να αισθάνεσαι χειρότερα από πριν. Γι' αυτό και η έννοια της «αργής ντοπαμίνης» έχει γίνει viral στο TikTok.

Τι είναι η «αργή ντοπαμίνη»;

dopamine

Η τάση της «slow dopamine» μοιάζει με εκείνη της «low dopamine», η οποία προτείνει να απομακρυνθείς προσωρινά από δραστηριότητες που προκαλούν έντονη απελευθέρωση ντοπαμίνης. Για παράδειγμα, να φτιάξεις ένα φλιτζάνι τσάι το πρωί αντί να πιάσεις αμέσως το κινητό σου ή να διαβάσεις ένα βιβλίο αντί να δεις τηλεόραση.

Η «αργή ντοπαμίνη», όμως, δεν σημαίνει ότι αποφεύγεις τις ευχάριστες δραστηριότητες. Αντίθετα, αφορά την επιλογή συνηθειών και χόμπι που σου προσφέρουν χαρά αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Το γεγονός ότι η ανταμοιβή δεν είναι άμεση αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της φιλοσοφίας.

dopamine

Είναι ο τρόπος να «επαναπρογραμματίσουμε» τον εγκέφαλό μας, ώστε να μην λαχταρά συνεχώς τις γρήγορες δόσεις ευχαρίστησης. Η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αναζητάς την ευτυχία μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ισορροπημένος και ικανοποιημένος, ενώ μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στην πρόληψη του burnout.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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