Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο

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Αυτοκινητο
Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
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Μετά τη βροχή που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Σάο Πάολο, τμήματα της πίστας Autodromo José Carlos Pace παρέμειναν υγρά στην αρχή του 6ωρου αγώνα. Ο Loïc Duval (#94) έκανε μια δυνατή εκκίνηση, διατηρώντας την όγδοη θέση του, ενώ ο Paul Di Resta (#93) προσπάθησε να ξεπεράσει την κίνηση και να κερδίσει τέσσερις θέσεις πριν κάνει το πρώτο του pit stop.

Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο

Στη συνέχεια, η ομάδα Peugeot TotalEnergies επέλεξε να μοιράσει τις στρατηγικές μεταξύ των δύο PEUGEOT 9X8. Το #93 επανήλθε με το ίδιο σετ τεσσάρων ελαστικών, επιτρέποντάς του να ανέβει στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Στο #94, άλλαξαν τα δύο δεξιά ελαστικά. 

Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
Το δεύτερο pit stop για το #93 έγινε στον 70ό γύρο, ενώ το #94 βρισκόταν στην πρώτη πεντάδα πριν σταματήσει στον 84ο γύρο. Στη συνέχεια, τα αυτοκίνητα ανέλαβαν οι Nick Cassidy και Théo Pourchaire, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και οι δύο τέσσερα νέα slick ελαστικά.Δυστυχώς, και τα δύο PEUGEOT 9X8 δέχτηκαν ποινές (ένα stop-and-go για το #94 και ένα drive-through για το #93), ακυρώνοντας όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι Nick και Théo στην πίστα. Οι Stoffel Vandoorne και Malthe Jakobsen ανέλαβαν στη συνέχεια για ένα τελευταίο διπλό stint καθώς η ομίχλη άρχισε να πέφτει πάνω από το Interlagos, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα.

Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο

Η πίστα παρέμεινε στεγνή παρά τις λίγες σταγόνες βροχής στα τελευταία 20 λεπτά. Υπό αυτές τις συνθήκες, και τα δύο αυτοκίνητα PEUGEOT 9X8 διατήρησαν έναν δυνατό ρυθμό μέχρι την καρό σημαία, τερματίζοντας 14η για το #94 και 16η για το #93.Το καλοκαιρινό διάλειμμα έρχεται την κατάλληλη στιγμή για την Team Peugeot TotalEnergies, προσφέροντας την ευκαιρία να ανασυνταχθεί πριν από την επανέναρξη της σεζόν του FIA WEC στο Circuit of the Americas στο Ώστιν του Τέξας, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

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