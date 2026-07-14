Velmar: Καλοκαιρινές διακοπές με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

Η πενταπλή εγγύηση που δεν θα σας χαλάσει τις διακοπές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.07.26 , 10:23 Κύπρος: Άνδρας συνελήφθη για τον βιασμό της πεθεράς του
14.07.26 , 10:18 Πτήση - θρίλερ: «Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»
14.07.26 , 10:00 Φτιάξτε Mojito χωρίς αλκοόλ και απολαύστε άφοβα το αγαπημένο cocktail
14.07.26 , 09:51 Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates
14.07.26 , 09:40 Αντώνης Ρέμος: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στο Nammos της Μυκόνου
14.07.26 , 09:25 Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία της μικρής Ada, οι τύψεις κι η έλλειψη αγάπης
14.07.26 , 09:24 Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους
14.07.26 , 09:21 Ελένη Σακκά: Νέες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της στην Άρτα
14.07.26 , 09:08 Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
14.07.26 , 09:03 Θάνος Αξαρλιάν: Ο θάνατος από τη 17 Ν που συγκλόνισε την Ελλάδα
14.07.26 , 09:00 Velmar: Καλοκαιρινές διακοπές με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
14.07.26 , 08:42 Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
14.07.26 , 08:27 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα «Αχ και βαχ» του παρουσιαστή - Τι συνέβη;
14.07.26 , 07:52 Marfin: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών
14.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Ιουλίου
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα «Αχ και βαχ» του παρουσιαστή - Τι συνέβη;
Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία της μικρής Ada, οι τύψεις κι η έλλειψη αγάπης
Αντώνης Ρέμος: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στο Nammos της Μυκόνου
Ελένη Σακκά: Νέες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της στην Άρτα
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Velmar: Καλοκαιρινές διακοπές με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Stock Center, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει το νέο του μεταχειρισμένο αυτοκίνητό του και να απολαύσει το καλοκαίρι με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Με περισσότερες από 1.500 διαθέσιμες επιλογές, το Stock Center προσφέρει ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σαν καινούρια! Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται από 5 Χρόνια Εγγύηση, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, καθώς και από την 5πλή Γραπτή Εγγύηση Βελμάρ, η οποία περιλαμβάνει:

· Εγγύηση καλής λειτουργίας

· Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων

· Εγγύηση ατρακάριστου οχήματος

· Εγγύηση καλύτερης τιμής

· Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Velmar: Καλοκαιρινές διακοπές με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

Παράλληλα, όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center είναι Ελληνικής Αγοράς και διατίθενται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες απόκτησης.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη ή το ανανεωμένο website www.stock-center.gr, ώστε να επιλέξουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.Ξεκινήστε το καλοκαίρι σας από το Stock Center με 5 Χρόνια Εγγύηση και 5πλή Γραπτή Εγγύηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VELMAR
 |
ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr
Αυτοκινητο
BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr
Mercedes-Benz GLB: Δείτε Εκδόσεις Και Τιμές
Αυτοκινητο
Mercedes-Benz GLB: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
Αυτοκινητο
Tο XPENG G9 στο AEGEAN Messinia Pro-Am
Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
Αυτοκινητο
Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
AION V: Άμεση διαθεσιμότητα και σε τιμή... έκπληξη
Αυτοκινητο
AION V: Άμεση διαθεσιμότητα και σε τιμή... έκπληξη
Ford Kuga FΗΕV: Τα προσόντα και η νέα τιμή
Αυτοκινητο
Ford Kuga FΗΕV: Τα προσόντα και η νέα τιμή
Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Αυτοκινητο
Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
Ένα Ford του 1941 βρέθηκε στον βυθό του Ειρηνικού ωκεανού
Αυτοκινητο
Ένα Ford του 1941 βρέθηκε στον βυθό του Ειρηνικού ωκεανού
Suzuki: Φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία
Αυτοκινητο
Suzuki: Φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top