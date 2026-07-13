Μια στιγμή που σίγουρα θα θυμάται για καιρό μοιράστηκε με τους followers της η Αθηνά Οικονομάκου, αποκαλύπτοντας όσα έγιναν πίσω από τη φωτογραφία της με την Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στην Πόλη του Φωτός με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, όπου έδωσε το «παρών» στο εντυπωσιακό show της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τη διεθνή σταρ και, όπως ήταν φυσικό, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Αθηνά Οικονομάκου δείχνει τη στιγμή που πλησιάζει την Τζένιφερ Λόπεζ για να τη χαιρετήσει.

Η συνάντησή τους ήταν σύντομη, όμως η JLo δέχτηκε να φωτογραφηθεί μαζί της, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral.

Λίγο αργότερα, η Αθηνά μοιράστηκε και ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο φαίνεται η χαρά της μετά τη φωτογραφία με τη διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιό, αποδεικνύοντας πως ακόμη και για μια επιτυχημένη γυναίκα όπως η ίδια, μια συνάντηση με μια παγκόσμια superstar παραμένει μια ξεχωριστή στιγμή.