Οικονομάκου: Αποκάλυψε τι έγινε πριν από τη φωτογραφία με την JLO

Το backstage βίντεο

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Αθηνά Οικονομάκου: Η στιγμή που συνάντησε την Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε την εμπειρία της από τη συνάντηση με την Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι.
  • Η ηθοποιός βρέθηκε στην Πόλη του Φωτός για την Εβδομάδα Μόδας και το show της σχεδιάστριας Celia Kritharioti.
  • Η συνάντηση με τη JLo ήταν σύντομη, αλλά η Λόπεζ δέχτηκε να φωτογραφηθεί μαζί της.
  • Η φωτογραφία έγινε viral και η Οικονομάκου εξέφρασε τη χαρά της στα social media.
  • Η συνάντηση με μια παγκόσμια superstar ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για την Οικονομάκου.

Μια στιγμή που σίγουρα θα θυμάται για καιρό μοιράστηκε με τους followers της η Αθηνά Οικονομάκου, αποκαλύπτοντας όσα έγιναν πίσω από τη φωτογραφία της με την Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι.

Αθηνά Οικονομάκου: Η selfie με την JLo που έβαλε... φωτιά στο Instagram

Αθηνά Οικονομάκου

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στην Πόλη του Φωτός με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, όπου έδωσε το «παρών» στο εντυπωσιακό show της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τη διεθνή σταρ και, όπως ήταν φυσικό, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Αθηνά Οικονομάκου δείχνει τη στιγμή που πλησιάζει την Τζένιφερ Λόπεζ για να τη χαιρετήσει.

Η συνάντησή τους ήταν σύντομη, όμως η JLo δέχτηκε να φωτογραφηθεί μαζί της, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral.

Οικονομάκου: Αποκάλυψε τι έγινε πριν από τη φωτογραφία με την JLO

Λίγο αργότερα, η Αθηνά μοιράστηκε και ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο φαίνεται η χαρά της μετά τη φωτογραφία με τη διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιό, αποδεικνύοντας πως ακόμη και για μια επιτυχημένη γυναίκα όπως η ίδια, μια συνάντηση με μια παγκόσμια superstar παραμένει μια ξεχωριστή στιγμή.

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